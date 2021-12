KRÜ Esports élimine le favori du tournoi Fnatic

Les derniers quarts de finale des tout premiers Valorant Champions ont vu Fnatic combattre la dernière équipe LATAM pour une demi-finale.

Gambit Esports a battu X10 CRIT lors du premier Best of Three de la journée, ils étaient donc impatients de voir qui les affrontera en demi-finale. L’équipe LATAM KRÜ Esports a montré qu’elle pouvait bouleverser la compétition en battant l’équipe NA Sentinels pour la dernière place en séries éliminatoires du groupe B, mais maintenant elle devait montrer qu’elle pouvait battre l’une des équipes les plus fortes de la scène.

Jeu 1

Le premier match a commencé comme un match typique de Haven pour Jake «Boaster» Howlett dans son équipe, car ils ont remporté les tours de pistolet et de bonus. Après cela, KRÜ a cessé de déconner, prenant l’avantage avant que Fnatic ne puisse égaliser le score. La première mi-temps s’est terminée avec Fnatic étant plus dominant que jamais sur l’une de leurs cartes préférées, entrant en défense avec une avance de 4 rounds.

Mais lors de l’attaque, l’équipe chilienne a montré que battre les Sentinelles n’avait rien à voir avec la chance. Avec de bonnes performances Joaquin « delz1k » Espinoza et Nicolas « Klaus » Ferrari, ils ont commencé à rattraper leur retard, mais Fnatic a atteint 12 points, ce qui signifie que KRÜ a dû gagner les trois dernières manches pour passer en prolongation. Ils ont réussi à obtenir une séquence de 3 victoires consécutives, faisant paraître Fnatic perdu. aider son équipe à remporter la première carte de la série.

Jeu 2

Fnatic a pris le premier match très personnellement, ne laissant pas KRÜ revenir dans Icebox. Ou plutôt, Nikita « Derke » Sirmitev et son équipe n’ont même pas laissé entrer l’équipe LATAM. Ils étaient agressifs, efficaces et ont parfaitement contrecarré le style réactif de KRÜ. Ils ont terminé la première moitié 8-2, entrant dans la seconde moitié de la carte 2 avec une énorme avance.

Même si KRÜ s’est un peu réveillé après avoir changé de camp, remportant deux manches consécutives à deux reprises, Fnatic n’a pas eu besoin de grand-chose pour remporter la carte et égaliser la série. La course miracle n’a pas eu lieu pour la dernière équipe sud-américaine en lice, Fnatic clôturant la carte 2 avec trois belles reprises. Derke sortait comme d’habitude, avec une fiche de 10-0 avant de mourir pour la première fois.

Jeu 3

Le dernier match de la série était à l’opposé du Game 2, car cette fois-ci KRÜ a eu une très bonne performance sur Split. Derke et Angelo « Keznit » Mori étaient sur Raze cette fois-ci, mais leurs performances étaient très différentes : tandis que Derke essayait de briser la défense des équipes LATAM mais échouait finalement, Keznit a joué le duelliste à la perfection, atteignant presque un 2 KD tout au long du rencontre. KRÜ a pris l’avantage en première mi-temps, le score était de 7-5 avant que l’équipe ne change de camp.

Aller en défense n’a pas du tout aidé l’équipe de l’UE, car KRÜ a remporté les trois premiers tours de la dernière moitié de la série. Fnatic a pris un tour, mais ensuite le dernier bastion d’Amérique du Sud a atteint 12 points. Fnatic a fait de son mieux pour réaliser un miracle, remportant deux manches, mais KRÜ a clôturé la série au 21e tour, prenant la dernière place en demi-finale et éliminant Fnatic de Valorant Champions 2021.

L’un des favoris du tournoi a dû dire au revoir à la compétition tandis que KRÜ Esports a prouvé une fois de plus qu’ils peuvent être un digne David des Goliaths de Valorant. Avec cette victoire, ils semblent imparables et ont une chance réaliste de tout prendre – Gambit les arrêtera-t-il ?