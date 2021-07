Krunic et Stojanovic parviennent à se qualifier pour les seizièmes de finale aux dépens de Carter et Stefani

01/07/2021

Le à 14h45 CEST

joueurs serbes Aleksandra Krunic Oui Nina Stojanovic, numéro 57 de la WTA et numéro 55 de la WTA respectivement remportés en deux heures et une minute par 3-6, 6-4 et 7-5 au joueur américain Hayley charretier déjà le joueur brésilien Luisa Stefani, numéros 25 et 23 de la WTA lors de la 30e finale de Wimbledon. Après ce résultat, les joueuses de tennis prennent la place pour les seizièmes de finale à Wimbledon.

Le couple perdant a réussi à casser le service de ses adversaires 5 fois, tandis que les vainqueurs, de leur côté, ont également réussi 5 fois. De plus, Krunic et Stojanovic ont eu 62% d’efficacité au premier service, ont commis 4 doubles fautes et ont obtenu 58% des points de service, alors que l’efficacité de leurs rivaux était de 75%, ils n’ont pas commis de doubles fautes et ils ont réalisé 62% des points de services.

Lors des huitièmes de finale, Krunic et Stojanovic affronteront les vainqueurs du match qui affrontera Mona barthel Oui Julia Wachaczyk contre Aliaksandra Sasnovitch Oui Clara Tausson.

Le tournoi Londres (Double Dames de Wimbledon.) se déroule entre le 28 juin et le 11 juillet sur gazon extérieur. Dans cette compétition, un total de 64 couples sont présentés.