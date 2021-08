Kryptoin Investment Advisors dépose une demande auprès de la SEC pour un ETF basé sur Ethereum

in

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Bien que la proposition de Kryptoin constitue un revirement intéressant, il n’est pas clair si un ETF basé sur Ethereum présente les mêmes risques notés pour la SEC que pour un fonds adossé à Bitcoin.

Face au grand intérêt suscité par la course du premier fonds coté à la bourse américaine lié au Bitcoin, la firme Kryptoin Investment Advisors a décidé de prendre une autre voie en déposant sa propre demande auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). ETF basé sur Ethereum.

Kryptoin Files Ethereum ETF Application

Cela est révélé dans la demande déposée auprès de la SEC aujourd’hui, où il est indiqué que Kryptoin a l’intention de créer un produit négociable sur le marché boursier américain dans lequel les investisseurs ont une plus grande exposition à Ethereum, à un prix qui reflète les valeurs de marché actuelles. , où les investisseurs peuvent négocier comme s’ils achetaient ou vendaient la monnaie numérique.

En ce qui concerne cet ETF, l’équipe de Kryptoin a précisé qu’elle n’achètera ni ne vendra d’ETH directement, bien que l’administrateur puisse vendre Ethereum pour payer certaines dépenses. S’agissant de la vente ou de l’échange d’actions, elle se fera en bloc, qui contiendra 100 000 actions disponibles pour les opérations commerciales.

Bien que cela puisse représenter une approche différente à un moment où les attentes pour un ETF Bitcoin sont élevées, Kryptoin a également précédemment déposé auprès de la SEC sa demande d’en créer un de ce type en 2019, bien qu’il n’ait pas reçu l’approbation de l’organisme de réglementation pour raisonner. pour les mêmes raisons pour lesquelles il a rejeté d’autres propositions.

La course au premier ETF Bitcoin continue

Malgré le fait que la course au premier ETF Bitcoin aux États-Unis se poursuive, les analystes et les passionnés sont de moins en moins optimistes quant à l’approbation définitive de certaines des candidatures soumises, du moins pour cette année.

Actuellement, la SEC a reporté le verdict sur les applications VanEck et WisdomTree, ce qui pour beaucoup est un mauvais pronostic pour le résultat final, car ils prévoient que l’organisme de réglementation ne fait que retarder les délais concernant un éventuel rejet. Jusqu’à présent, selon la Commission, les inquiétudes concernant la volatilité et la manipulation possible du marché des devises numériques demeurent.

Pendant ce temps, des entités telles que Galaxy Digital, GlobalX, Fidelity et Ark Investment attendent un premier verdict de la SEC. Grayscale devrait également rejoindre cette course à un moment donné, car il prépare un groupe de travail pour analyser les considérations pertinentes et soumettre sa candidature respective.

Cependant, concernant cette demande déposée pour un ETF Ethereum, il reste à voir si ce changement d’approche conduit à une réponse positive de la SEC car il s’agit d’un actif avec un coût unitaire inférieur.

Version par Angel Di Matteo / QuotidienBitcoin

