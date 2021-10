Krystal Whitcomb plaide coupable de drogue et d’armes à feu

Une femme du Vermont qui aurait regardé par une fenêtre un homme tirer sur son petit ami a plaidé coupable à des accusations fédérales de trafic de drogue et d’armes à feu, dans le cadre d’un complot de meurtre apparent.

Krystal Whitcomb, 30 ans, a admis possession d’une arme à feu lors d’un crime de trafic de drogue et complot en vue de distribuer du fentanyl et de l’héroïne, selon un rapport de l’Associated Press.

Whitcomb a comparu par vidéo mardi pour une audience de changement de plaidoyer devant le tribunal de district américain du district du Vermont, a rapporté l’AP. Les archives judiciaires montrent qu’elle avait plaidé le 5 octobre.

Selon l’accord de plaidoyer, Whitcomb a regardé comme John Welch a tiré et tué le petit ami de Whitcomb, Michel Pimental, au domicile du couple, a rapporté l’AP. L’accord de plaidoyer n’a pas fourni de motif pour le meurtre, selon l’AP.

Lors de l’audience de Whitcomb, les procureurs ont déclaré que du printemps 2016 à octobre 2018, Whitcomb et Pimental avaient stocké de grandes quantités d’héroïne au domicile du couple et distribué la drogue dans le comté de Caledonia et ailleurs, a rapporté l’AP.

Les procureurs allèguent qu’en octobre 2018, Whitcomb, avec Welch et un troisième accusé, Michael Hayes, comploté pour tuer Pimental.

« [O]e 13 octobre 2018, John Welch a tiré sur Pimental dans le cadre d’un crime de trafic de drogue », a déclaré le ministère de la Justice dans un communiqué de presse de septembre 2020 annonçant un acte d’accusation remplaçant, qui ajoutait des charges « entraînant la mort » contre Whitcomb et les autres.

Le corps de Pimental a été retrouvé au bord de la route à Concord le 14 octobre 2018.

Hayes a plaidé coupable à des accusations fédérales d’armes à feu et de drogue, ainsi que d’avoir été complice après le fait, a rapporté l’AP. Les dossiers du tribunal montrent que son audience de changement de plaidoyer est fixée à vendredi.

Welch fait toujours l’objet d’un procès.

le père de Whitcomb, Shawn Whitcomb, a également été impliqué dans l’affaire et a été arrêté le même jour que Krystal pour trafic de drogue, le même jour où la police a découvert le corps de Pimental, selon un rapport de 2019 de VTDigger.

Lors d’une audience en 2019, les procureurs ont déclaré que Whitcomb avait demandé à son père de l’aider après qu’elle lui eut dit que Pimental l’avait agressée physiquement, selon le rapport VTDigger.

« J’ai fait ce que j’ai fait pour protéger Krystal », aurait déclaré Shawn Whitcomb aux enquêteurs.

Le lendemain de la mort de Pimental, alors que la police enquêtait sur la disparition de Pimental, les autorités ont arrêté Whitcomb et Hayes dans une voiture immatriculée à Pimental, selon un affidavit de mandat d’arrêt de 2018. Une fouille de la voiture a révélé deux armes chargées, qui, selon Whitcomb, lui appartenaient.

Whitcomb transportait également des paquets de drogues contenant de l’héroïne, du fentanyl et de la cocaïne lorsqu’elle a été arrêtée par la police, indique l’affidavit.

Des mois plus tard, en février 2019, la police a trouvé Welch en train de creuser un trou au bord d’une route dans le New Hampshire, essayant apparemment d’enterrer un sac à dos contenant l’arme du crime. Le sol étant gelé à l’époque, les autorités n’ont découvert le sac à dos qu’en juin 2019.

L’accusation fédérale de décès qui en résulte est passible de la peine de mort ou de la réclusion à perpétuité. Les procureurs ont déclaré qu’ils ne demanderaient pas la peine de mort dans cette affaire.

L’audience de détermination de la peine de Whitcomb est fixée au 24 février 2022 devant le juge de district américain Christina Reiss.

Vous pouvez lire l’affidavit du mandat d’arrêt de Whitcomb en 2018, ci-dessous.

[Image courtesy Vermont State Police.]

