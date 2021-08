Il n’y a pas encore de date de sortie pour Nightbooks, mais on peut supposer qu’il sortira relativement bientôt. Netflix publie des bandes-annonces pour les films, et elles sortent relativement rapidement, généralement quelques semaines et Nightbooks ressemble au film parfait pour Halloween, donc une sortie proche des vacances effrayantes a beaucoup de sens. Nightbooks a l’air amusant et étonnamment effrayant, et nous avons hâte d’en voir plus de Krysten Ritter et de son appartement enchanté.