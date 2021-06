Krysten Sinema fait face à un ultimatum majeur de l’un de ses plus grands partisans Support .

– d’Alternet

Le sénateur Kyrsten Sinema (R-Arizona) fait face à un ultimatum sérieux de la part de l’un de ses plus grands partisans des statistiques. Selon HuffPost, l’ancien procureur général de l’Arizona Grant Woods a maintenant atteint son point de rupture avec la position de Sinema sur l’obstruction systématique.

Woods, un ancien républicain qui a travaillé sur la campagne présidentielle de feu le sénateur John McCain (R-Arizona), mais est passé au Parti démocrate en 2018, a approuvé Sinema lors de sa campagne électorale en 2018. Maintenant, il semble être préoccupé par la décision qu’il a prise. fait pour le faire.

Le vendredi 4 juin, Woods a fait part de ses inquiétudes concernant le soutien indéfectible de Sinema à l’obstruction systématique.

“Je pense que le sénateur Sinema et chaque sénateur devraient soutenir la fin de l’obstruction pour le projet de loi sur les droits de vote”, a-t-il déclaré, ajoutant: “Maintenir l’obstruction de Jim Crow tout en perdant certains de ces droits de vote fondamentaux qui sont au cœur de notre démocratie est absurde.”

“Sén. Sinema devrait le savoir, tout comme le sénateur Manchin », a déclaré Woods, se référant au sénateur Joe Manchin (DW.Va.), qui a également exprimé son opposition à la suppression de l’obstruction. «En fin de compte, j’ai bon espoir qu’ils viendront et feront la bonne chose. Mais s’ils ne le font pas, alors je pense qu’ils n’appartiennent plus au Sénat. »

Malgré l’ultimatum, la résistance accrue au sein du parti et les critiques, Sinema a clairement indiqué qu’elle soutenait la mesure. Dans une déclaration publique publiée vendredi, la législatrice démocrate de l’Arizona a doublé sa conviction alors qu’elle travaille avec les efforts des législateurs républicains pour préserver l’obstruction systématique.

“C’est un outil qui protège la démocratie de notre nation”, a déclaré Sinema mardi à Tucson, lors d’un événement avec le sénateur John Cornyn (R-Texas). “Plutôt que de permettre à notre pays de ricocher sauvagement tous les deux à quatre ans entre les politiques, l’idée de l’obstruction systématique a été créée par ceux qui l’ont précédé pour créer la courtoisie et encourager le bipartisme et le travail ensemble.”

