Krystian Zimerman publie l’intégrale des concertos pour piano de Beethoven

L’enregistrement phare de Krystian Zimerman et Sir Simon Rattle de l’intégrale des concertos pour piano de Beethoven avec le London Symphony Orchestra est maintenant disponible. Leurs performances exceptionnelles, diffusées sur DG Stage de LSO St Luke’s et enregistrées en direct par Deutsche Grammophon en décembre 2020, ont été décrites comme “une histoire en devenir” par le Times dans leur critique cinq étoiles qui a noté: “Zimerman est dans une forme formidable et Hochet alerte à chaque nuance dans le jeu du pianiste. Bachtrack a observé: «La pureté et la clarté sont les caractéristiques du jeu de Zimerman et il y avait un calme presque aristocratique dans son phrasé et une touche de velours… Tout était méticuleux, pas… un tremblement déplacé.»

Gagnez un coffret vinyle 5 LP signé par Krystian Zimerman

L’enregistrement de Krystian Zimerman de l’intégrale des concertos pour piano de Beethoven, sorti aujourd’hui, est disponible en version numérique, sous forme de digipack de 3 CD et de coffret de 5 LP. Pour tenter votre chance de gagner un coffret vinyle 5 LP de cet enregistrement, signé par Krystian Zimerman, Cliquez ici. Une édition de luxe (3 CD et 1 Blu-ray) comprenant des séquences vidéo exclusives des cinq concertos et un mix spécial Dolby Atmos des enregistrements audio et vidéo complets sortira le 5 novembre 2021.

Pour marquer la sortie de l’enregistrement de Krystian Zimerman de l’intégrale des concertos pour piano de Beethoven, la plateforme en ligne DG Stage de Deutsche Grammophon diffuse à nouveau le cycle original de trois concerts. Regardez les Concertos n° 1 et 3 le 9 juillet, les Concertos n° 2 et 4 le 10 juillet et le Concerto n° 5 le 11 juillet.

Les cinq concertos pour piano de Beethoven tracent un chemin du classicisme au romantisme et sont des chefs-d’œuvre d’un genre qu’il a révolutionné. Beethoven s’est d’abord fait un nom en tant que pianiste virtuose et il les a tous créés à l’exception du cinquième concerto, car sa surdité était alors si grave qu’il ne pouvait plus se produire en public avec confiance.

« À ces concertos appartient Beethoven »

Le 250e anniversaire de la naissance de Beethoven a été la raison parfaite pour Krystian Zimerman de revenir aux concertos pour piano de Beethoven. “Je n’avais pas joué ces morceaux depuis quelques années et ils me manquent”, a-t-il déclaré. « Certains concertos que vous pouvez jouer toute votre vie et en avoir encore faim. À ces concertos appartient Beethoven.

Krystian Zimerman, Sir Simon Rattle et le London Symphony Orchestra devaient initialement interpréter les cinq concertos en une soirée au Barbican Centre de Londres le jour de l’anniversaire de Beethoven, mais l’événement a été annulé en raison du verrouillage. Leurs performances ont été déplacées au LSO St Luke’s où les musiciens ont pu travailler dans les limites de sécurité des restrictions de Covid-19. Ce qu’ils ont réalisé ensemble, socialement éloignés mais complètement immergés dans la musique, était miraculeux.

« Parfois, on a l’impression de souffler des signaux de fumée au-dessus d’une montagne, mais il y a quelque chose dans l’effort qui convient presque à Beethoven. La lutte fait partie de son style », a expliqué Simon Rattle.

“La musique de Beethoven demande toujours plus que ce que vous pouvez donner, pour aller plus profondément en vous-même que vous ne pourriez jamais imaginer”, a-t-il ajouté. “Après toute l’anxiété et l’incertitude que la pandémie nous a procurées, ce fut une telle libération et une telle joie pour nous de rejouer Beethoven. Nous avons pu le faire à une époque où tant de musiciens avaient été empêchés de travailler. C’est quelque chose que je pense que nous n’oublierons jamais.

L’enregistrement de Krystian Zimerman de l’intégrale des concertos pour piano de Beethoven avec Sir Simon Rattle et le London Symphony Orchestra peut être acheté ici.

Voulez-vous être le premier à connaître les dernières nouvelles du monde classique ? Suivez uDiscover Classical sur Facebook et Twitter.