KSI envoie un message réconfortant à son frère Deji après sa défaite face à Vinnie Hacker et marque le résultat d’AnEsonGib “truqué” après le tirage de Taylor Holder lors de l’émission YouTubers vs TikTokers

KSI a envoyé un message élégant à son frère Deji après l’avoir vu perdre lors de l’émission de boxe YouTubers vs TikTokers samedi soir à Miami.

Le plus jeune des deux célèbres stars de YouTube a été arrêté par Vinnie Hacker alors qu’il revenait à l’action pour la première fois depuis sa défaite contre Jake Paul il y a trois ans.

Deji perdu par arrêt

La plupart ont estimé que Gib aurait dû prendre la décision dans son combat

KSI a initialement tweeté: “Félicitations Vinnie.”

Il a ensuite réagi après que Deji a posté: “Je suis désolé, je suis un échec.”

KSI a répondu : « Non, vous n’êtes pas Deji.

« Tu es monté dans ce ring. C’est plus que ce que beaucoup pourraient faire.

“En fin de compte, vous êtes un YouTuber divertissant, boxeur ou non. Alors ne vous inquiétez pas pour ça pour de vrai. J’adore mon frère.”

– SEIGNEUR KSI (@KSI) 13 juin 2021