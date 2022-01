KSI et Logan Paul se réunissent pour une annonce conjointe, mais ce n’est pas un troisième combat

KSI et Logan Paul sont passés d’adversaires de la boxe à partenaires commerciaux à la suite d’une annonce conjointe mardi.

Les anciens ennemis ont partagé le ring à deux reprises en 2018 et 2019.

Ed Mulholland/Salle de match

KSI a battu Logan Paul par décision partagée lors de son match revanche professionnel

Tout d’abord, à la Manchester Arena, ils ont fait match nul en col blanc en six rounds.

L’année suivante, ils se sont battus en tant que professionnels au Staples Center de Los Angeles, KSI sortant victorieux par décision partagée.

Lorsqu’ils ont taquiné une annonce la semaine dernière, de nombreux fans ont émis l’hypothèse qu’un troisième combat pourrait être en préparation.

Cependant, ce n’est pas le cas et ils ont plutôt confirmé le lancement de leur nouvelle société de boissons Prime.

KSI et Logan sont désormais partenaires commerciaux

En 2019, Logan a initialement contesté sa défaite face à KSI.

Maintenant, cependant, il a admis au Britannique sur Instagram en direct: « Nous nous sommes donc battus deux fois. Je dois te dire quelque chose mec.

«Ce deuxième combat – je pense que vous avez gagné juste et carré. Je l’ai dit. Alors bravo mec.

Le couple a ensuite révélé qu’ils étaient en fait assis dans la même pièce et KSI a déclaré: « Nous avons créé notre propre entreprise de boissons. »

Logan a ajouté : « Mesdames et messieurs, Prime Hydration. Nous sommes officiellement des partenaires commerciaux, nous ne sommes plus des rivaux.

Ed Mulholland/Salle de match

KSI et Logan ne se battront plus

Logan a expliqué plus tard dans une publication Instagram : « Nous sommes ravis d’annoncer Prime au monde et de montrer ce qui se passe lorsque des rivaux se réunissent en tant que frères et partenaires commerciaux.

« Notre objectif était de créer une boisson hydratante fantastique qui puisse alimenter n’importe quel style de vie.

« Au cours de l’année écoulée, nous avons travaillé d’innombrables heures pour formuler le produit à partir de zéro, conclure des accords avec les plus grands détaillants du monde et constituer une équipe de plusieurs centaines de personnes pour mettre nos produits en rayon.

« Nous sommes touchés par le processus de création d’une véritable marque et sommes impatients de rivaliser avec certaines des plus grandes entreprises de boissons au monde.

« En tant qu’outsiders, nous chérissons toujours l’opportunité de montrer au monde ce qui est possible.

« Maintenant que nous nous battons tous les deux pour la même équipe, nous croyons vraiment que le ciel est la limite. »