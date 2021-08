KSI prédit que Jake Paul «détruira absolument» l’ancien champion de l’UFC Tyron Woodley – malgré sa présence sur la «liste des succès» de son rival YouTube

in

La star de YouTube, KSI, pense que son rival de longue date, Jake Paul, “détruira absolument” Tyron Woodley lorsqu’ils se rencontreront plus tard ce mois-ci dans un ring de boxe.

Woodley, un ancien champion de l’UFC, n’a jamais boxé professionnellement et fait sa révérence professionnelle le 29 août au Rocket Mortgage FieldHouse dans la ville natale de Paul à Cleveland, Ohio.

Jake Paul contre Tyron Woodley est prévu pour le 28 août

Le combat a eu lieu après que Paul a éliminé Ben Askren en avril, sortant indemne du combat malgré une altercation avec Woodley dans le vestiaire au préalable.

‘The Chosen One’ est ami avec Askren et était dans les environs pour superviser Paul en train de se faire envelopper les mains, mais s’est affronté avec la star de YouTube et son équipe et un combat a été dûment signé peu de temps après.

Bien qu’il n’ait combattu professionnellement que trois fois, le joueur de 24 ans a de grands desseins pour sa carrière de boxeur et veut combattre certains des plus grands noms du monde, dont Conor McGregor et Saul ‘Canelo’ Alvarez.

Un autre nom sur sa liste de succès de huit hommes était son rival de YouTube, KSI, qui a offert une prédiction très audacieuse en parlant à YouTuber HarveyMSc.

KSI avait déjà eu un match nul en col blanc avec le frère de Jake, Logan Paul, puis a remporté son match revanche en tant que professionnels.

“Jake Paul va gagner”, a déclaré KSI.

«Il va absolument détruire – absolument détruire Tyron Woodley.

« Je ne voulais pas qu’il gagne depuis des années et il continue de gagner.

“Donc, à ce stade, c’est comme:” Faites votre truc. Oui. Faire votre truc. Vous êtes dans votre élément. Vous êtes dans votre moment’.

