KSI réagit au KO de Jake Paul de Ben Askren, jure de combattre Jake dans un proche avenir et de “ mettre fin à tout cela ”

KSI a promis qu’il assommera Jake Paul quand ils se battront inévitablement.

La star britannique de YouTube – l’une des premières à se tourner vers la boxe – avait déjà battu le frère aîné de Jake, Logan, en 2019.

Ed Mulholland / Salle de match

KSI avait déjà fait un match nul en col blanc avec Logan, puis a remporté son match revanche professionnel

Depuis lors, il a été appelé par Jake, mais la paire ne s’est pas encore rencontrée sur le ring.

Pendant ce temps, l’Américain a décroché trois victoires à élimination directe contre AnEsonGib, Nate Robinson et, le week-end dernier, Ben Askren.

KSI a réagi à l’Askren KO sur sa chaîne YouTube et a déclaré: «Jake Paul – il a bien fait contre un adversaire qui n’était pas très bon.

«Avant le combat, nous avons tous vu Ben Askren s’entraîner et nous pouvions dire qu’il n’était pas un boxeur. Mon homme n’utilise pas ses hanches, sa forme est terrible et quand il s’agit de se battre contre Jake, il n’a tout simplement pas fait grand-chose.

Ed Mulholland / Salle de match

Jake a terminé Gib à l’intérieur d’un tour l’année dernière

«Sa position était terrible, son jeu de jambes était lent et lent. J’avais juste l’impression qu’il y avait beaucoup de mal avec Ben Askren.

«Il ne s’est même pas remis en forme.

«Et je sais qu’il y a beaucoup de gens qui disent que le combat a été truqué ou truqué, je ne pense pas qu’il a fait une chute, il s’est fait baiser par Jake et s’est fait larguer par Jake.

«Jake l’a frappé violemment et l’a laissé tomber, mais c’était juste comme si Ben n’essayait pas.

«Il avait littéralement l’air et agi comme un compagnon qui venait juste pour recevoir son chèque de paie.

«Mon homme riait après avoir été renversé, souriant avec sa missus, riant littéralement à la banque.

“Mais ouais, bien joué Jake, tu as encore gagné, tu as arnaqué tout le monde en pensant que ça allait être un match serré.”

Triller Fight Club

Jake KOd Askren au premier tour

Répondant aux fans qui lui demandaient d’être celui qui battrait Jake, KSI a ajouté: «Je vais combattre Jake, je veux combattre Jake.

«Quand j’ai vu qu’il avait assommé Ben Askren, je me suis mis en colère.

«Il y a une partie en moi qui me donne l’impression de devoir le baiser.

«Il a définitivement des capacités et il a certainement travaillé dur et s’entraîne dur.

«Je ne vais pas être trop confiant, je sais qu’il va être plus dur que Logan, mais je l’assomme, l’assomme complètement.

Ed Mulholland / Salle de match

KSI est 1-0 en tant que boxeur professionnel

«Je me battrai contre Jake après avoir fini de briser la scène musicale. J’ai un bon élan avec la musique donc je ne veux pas vraiment arrêter tout ça juste pour combattre ce putain.

«Je veux attendre la sortie de l’album, le deluxe, la tournée, les spectacles, les festivals, je veux faire tout ça avant de pouvoir entrer dans le camp et le combattre.

«Je vois beaucoup de gens dire: ‘Pourquoi es-tu Jake?’ Jake m’a esquivé au début.

“Ce n’est pas parce que Jake est entièrement concentré sur la boxe qu’il peut nous dicter quand nous nous battons.”

Jake est maintenant 3-0 (3 KO)

KSI a conclu: «Nous sommes en 2021 et Jake est toujours en plein essor et cela me fait chier.

«Cela me met en colère qu’il soit toujours une chose. Bientôt, je serai celui qui mettra fin à tout cela.