KSI vs Jake Paul: KSI défie Jake Paul et menace de détruire sa carrière de boxeur: “End this”

KSI veut revenir sur le ring pour affronter Jake Paul. . images

Il n’y a toujours pas de match pour Jake Paul et KSI a déjà levé la main pour revenir sur le ring et affronter le ‘youtuber’. Récemment, le rappeur britannique a menacé de détruire la carrière de boxeur de Paul et réitérez vos souhaits de retourner dans le monde des combats.

KSI, qui était un rival de Logan Paul dans le passé, a déclaré à Boxing Scene son intention de mettre les gants pour un procès : “Je vais combattre Jake Paul, je veux le combattre. Il y a une partie de moi qui a l’impression que je dois tout foutre en l’air”, a-t-il assuré.

La célébrité Internet a également affirmé que bien qu’il s’attende à un match plus difficile, il est convaincu qu’il peut l’envoyer au tapis : “Je sais qu’il va être plus dur que Logan, mais je l’ai assommé. Jake est toujours en pleine forme et cela me met en colère. Bientôt, je serai celui qui mettra fin à tout cela. »

‘Problem Child’ et KSI ont tous deux été confrontés à diverses menaces. En fait, En 2020, les deux se sont affrontés sur un ring, après que Jake ait boxé contre Ali Eson Gib. Et bien que la rivalité soit restée figée, après la gagner contre Ben Askren, L’artiste a fait part de son intention de tenir un duel dans les prochains mois contre l’Américain.

D’un autre côté, KSI n’a eu aucune activité depuis qu’il a battu Logan Paul par décision. en 2019. Maintenant, il va essayer d’arrêter la montée de Jake, qui a été présenté en ajoutant une marque de 3-0.