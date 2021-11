KTM confirme ses pilotes Moto3 pour 2022

11/07/2021 à 16:07 CET

.

Le constructeur autrichien KTM a confirmé ses « line-ups » pour le championnat du monde Moto3 2022, dans lequel l’Espagnol Jaume Masia et Daniel Holgado formera dans l’équipe du Finlandais Aki Ail et le turc Denis ncü et espagnol Adrien Fernandez Ils le feront en équipe de France Hervé Poncharal.

MotoGP sur DAZN disponible en direct et à la demande. Abonnez-vous et commencez votre mois gratuitement

L’équipe Tech 3 par Hervé Poncharal, considéré comme l’équipe satellite KTM en Moto3 et MotoGP, avait déjà confirmé le Turc ncü d’ici 2022, et pendant le week-end à Portimao l’incorporation de Adrian Fernandez, qui a eu sa première rangée hier sur la grille depuis son arrivée en Moto3, en remplacement de Daniel Holgado, qui passe dans l’équipe d’Aki Ajo.

Bien sûr, dans l’équipe principale la continuité de Jaume Masia mais il fallait confirmer l’arrivée d’un deuxième pilote qui viendrait combler le vide laissé par le champion du monde Pedro Acosta, qui la saison prochaine continuera dans l’équipe finlandaise mais en Moto2 à côté aussi espagnol Augusto Fernández.