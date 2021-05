Kubica a “ payé le prix fort pour une petite erreur ” avec le spin · .

Robert Kubica a présenté ses excuses à Alfa Romeo après être tombé dans un bac à gravier 17 minutes avant la fin des premiers essais sur le Circuit de Catalunya.

Le pilote de réserve de l’équipe, qui connaissait déjà son châssis C41 lors d’une journée de tournage de pré-saison sur le même circuit, faisait sa première apparition dans leur voiture en séance officielle cette année. Il est parti au virage 10 révisé sur la piste espagnole, où sa voiture est restée bloquée.

“Malheureusement, j’ai mal évalué le niveau d’adhérence que j’aurais avec les pneus tendres”, a déclaré Kubica. «J’ai fait une vrille en entrant dans le virage – en fait en entrant, j’étais juste à la limite de l’adhérence, puis la voiture s’est cassée et malheureusement j’étais coincé dans le bac à gravier.

«Ce n’est jamais facile», a-t-il poursuivi. «Je conduisais à plein rythme il y a six mois [but] les premières descentes avec des pneus durs n’ont pas été faciles pour l’échauffement. Et la sensation dans la voiture n’était pas aussi bonne que ce à quoi je m’attendais. Nous avons essayé certaines choses et le sentiment n’était pas aussi génial.

Kubica conduisait la voiture de Kimi Raikkonen pendant la séance. Malgré l’incident, Raikkonen a pu participer à la deuxième pratique.

“Mais quand même, je m’excuse pour une erreur”, a déclaré Kubica. «Ce n’est jamais facile quand vous avez si peu de temps et que j’ai payé un prix assez élevé pour une petite erreur, mais c’est comme ça.»

Kubica reviendra au cockpit le week-end prochain pour aider au développement de Pirelli de nouveaux pneus de 18 pouces pour la saison F1 2022.

«L’année prochaine est un grand défi du point de vue de l’équipe et de la réglementation», a-t-il déclaré. «L’équipe doit concevoir des voitures complètement nouvelles.

«Tout sera différent et surtout aussi les pneus, Pirelli va aux pneus de 18 pouces. Ce sera donc un autre grand pas en avant, les pneus jouent un rôle très important dans le sport automobile, notamment en Formule 1. Ce sera donc intéressant.

Annonce | Devenez un supporteur et passez sans publicité

Grand Prix d’Espagne 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix d’Espagne 2021

Partagez cet article . avec votre réseau: