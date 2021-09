Kubica a vu “plus de drapeaux polonais qu’italiens” à Monza · .

in

Robert Kubica a été surpris par le soutien polonais qui lui a été accordé lors de sa deuxième apparition pour Alfa Romeo le week-end dernier.

L’ancien vainqueur du Grand Prix est revenu en remplacement de Kimi Raikkonen lors du Grand Prix d’Italie. Kubica, qui a failli signer pour Ferrari plus tôt dans sa carrière, a déclaré qu’il espérait avoir une chance de revenir sur le site.

« J’ai toujours voulu faire [first practice] à Monza simplement parce que je ressens toujours des émotions assez spéciales ici », a-t-il déclaré. « C’est l’une des pistes où j’entre, quoi que je vienne au paddock, que ce soit en ELMS ou même en test, ça me donne un sentiment particulier.

« Finalement, il y a 10 ans, j’étais très proche de courir pour une marque italienne, ce qui était probablement l’un de mes rêves. J’ai couru pour une marque italienne, une autre, mais c’était quand même un beau privilège.

« Bien sûr, nous n’avons pas atteint ce que nous espérions en tant qu’équipe comme résultat final. Mais nous avons tout donné et j’espère que les fans l’apprécieront et l’apprécieront. Je voudrais aussi remercier les supporters polonais car il y avait, extrêmement, beaucoup de drapeaux. Étonnamment, plus de drapeaux polonais que d’Italiens ici.

La foule était limitée à un maximum de 25 000 spectateurs pour la course du week-end dernier en raison des restrictions de Covid-19.

Kubica s’est qualifié 17e et a terminé trois places plus haut après avoir laissé son coéquipier Antonio Giovinazzi passer avec cinq tours à faire. Il a passé la première partie de la course à courir après l’ancien coéquipier de Williams, George Russell.

“Ce fut une course difficile avec beaucoup de glissade, surtout sur le composé dur”, a déclaré Kubica. « Difficile de suivre les autres voitures.

Kubica a fait son 99e départ en F1 à Monza « Je pense que généralement nous utilisions un niveau d’appui inférieur ou un niveau d’appui très faible par rapport aux autres. Nous étions très forts en ligne droite. Cela nous aide à protéger [the tyres] mais pour suivre les autres, au moins j’ai beaucoup lutté là-dedans. Les pneus glissaient beaucoup, surchauffaient, donc ce n’était pas facile.

“Le premier relais avec des pneus durs n’avait pas l’air bien, mais à la fin, il allait dans notre sens avec George ayant pas mal de difficultés avec les pneus.”

Après la période de Safety Car, Kubica a perdu une position face à Sebastian Vettel tout en suivant Nicholas Latifi.

“Au redémarrage, j’étais très proche d’Ocon mais j’ai perdu tellement d’adhérence, tellement d’appui, et en fait, cela a un peu compliqué ma vie”, a-t-il déclaré. « J’ai plutôt bien défendu avec Seb pendant quelques tours et j’ai essayé de rester aussi attaché à Latifi que je gérais.

« Mais quand Seb m’a dépassé, je n’ai pas pu le suivre. Et puis nous avons échangé nos positions avec Antonio donc nous avons terminé la course comme ça.

Raikkonen devrait revenir à la voiture lors de la prochaine manche en Russie.

