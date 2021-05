Kubica: beaucoup à apprendre avec les nouveaux pneus 18 pouces

Robert Kubica a testé le développement de pneus Pirelli 18 pouces en deux jours d’essais sur le circuit de Barcelone-Catalunya cette semaine après le Grand Prix d’Espagne sur le site.

Le pilote de réserve Alfa Romeo, Kubica, a bouclé un total de 240 tours sur le circuit, plaçant la nouvelle gomme Pirelli, qui sera utilisée pendant la saison 2022, sur une distance de plus de trois courses et demie et sur plus de 1000 km.

Kubica a rapporté par la suite: «Cela a été deux jours très occupés mais productifs. Il est toujours intéressant de découvrir de nouvelles fonctionnalités de la voiture, surtout quand c’est quelque chose d’aussi important que les pneus. Ce sont les premiers pas de notre équipe avec les nouveaux pneus 18 pouces, il y a donc beaucoup à apprendre.

«Nous avons parcouru beaucoup de tours, beaucoup de kilomètres et obtenu beaucoup de données qui occuperont tout le monde. Ce fut deux jours difficiles: je n’avais pas été dans la voiture depuis un certain temps avant vendredi dernier et courir deux jours sur une piste aussi exigeante était un défi, mais nous avons heureusement terminé avec succès », a ajouté Kubica dont la sortie en Le FP1, vendredi dernier, a été interrompu.

En route pour le Grand Prix de Monaco 2021 la semaine prochaine, l’équipe Alfa Romeo de Kimi Raikkonen et Antonio Giovinazzi n’a pas encore marqué de point.