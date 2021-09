Kubica participera au Grand Prix des Pays-Bas à la place de Raikkonen · .

in

Robert Kubica fera un retour inattendu en Formule 1 lors du Grand Prix des Pays-Bas ce week-end.

Le pilote de réserve Alfa Romeo remplacera Kimi Raikkonen, testé positif au Covid-19.

Alfa Romeo n’a pas donné plus de détails sur l’état de Raikkonen. Le pilote de 41 ans, qui a annoncé cette semaine qu’il prendrait sa retraite de la Formule 1 à la fin de la saison, a participé hier aux essais à Zandvoort.

Kubica a déjà conduit la C41 d’Alfa Romeo lors de plusieurs séances d’essais et d’essais cette année. Il aura une seule heure d’entraînement dans la voiture aujourd’hui avant les qualifications et la course de demain.

Ce sera la première apparition de Kubica dans une Formule 1 après sa campagne 2019 pour Williams. Une saison difficile dans la FW42 peu compétitive l’a vu marquer un seul point.

Il a déjà couru en Formule 1 entre 2006 et 2010, remportant une seule victoire au Grand Prix du Canada 2008. Sa carrière a été interrompue lorsqu’il a subi de graves blessures lors d’un accident sur le rallye Ronde di Andora en février 2011, ce qui lui a laissé une amplitude de mouvement limitée dans son bras droit.

L’autre pilote de réserve d’Alfa Romeo, Callum Ilott, vice-champion de Formule 2 2020, a déclaré sur les réseaux sociaux qu’il “n’était pas censé être là” à Zandvoort ce week-end. “C’est juste ma chance”, a ajouté Ilott, qui s’est rendu aux États-Unis cette semaine pour un test IndyCar avant ses débuts dans la série.

