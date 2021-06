Kubica sur la révolution de la F1, les gains de puissance de Ferrari et ses débuts au Mans · .

Le pilote d’essai et de réserve Alfa Romeo, Robert Kubica, a parlé à . des améliorations de l’équipe et de son expérience des nouveaux pneus 18 pouces qui seront introduits pour la saison 2022 de F1.

Kubica a participé aux premiers essais d’Alfa Romeo au Grand Prix de Styrie, en remplacement de Kimi Raikkonen.

“C’était une séance un peu difficile, je dirais, pas une bonne sensation dans la voiture [but] c’est toujours agréable d’être de retour dans une F1 et même si c’était difficile, nous avons réussi à faire ce que nous étions censés faire », a-t-il déclaré, résumant la séance.

“Ces voitures sont les mêmes que l’année dernière, mais elles ne sont pas les mêmes, si vous voyez ce que je veux dire.”

En plus des essais pour l’équipe l’année dernière, Kubica a été le premier pilote à prendre le volant de sa voiture actuelle lors de son lancement en février. « Dans l’ensemble, notre package est plus compétitif au cours de la dernière année », explique-t-il, soulignant l’unité de puissance Ferrari beaucoup plus améliorée de l’équipe.

Kubica était de retour dans une voiture de F1 le week-end dernier « Les gars de Maranello avec le groupe motopropulseur ont fait un bon pas en avant. L’année dernière, nous en manquions probablement un peu. Je pense donc que nous sommes dans une position plus forte.

Le moteur a fait des gains dans tous les domaines, dit-il. « Je pense que la motricité a toujours été un point fort du groupe motopropulseur de Ferrari, c’est juste que nous avons plus de puissance, plus de couple et généralement plus de chevaux. C’est assez important.

Alors qu’il occupait un poste de développement chez Alfa Romeo, Kubica a déclaré qu’il suivait avec intérêt les modifications apportées à la réglementation 2022.

“Ce sera un grand changement, un changement massif non seulement du point de vue des fans, des téléspectateurs et de la forme des voitures, mais généralement le rythme sera différent, espérons-le.

Les nouvelles roues de 18 pouces de la F1 ont été une « surprise positive » « L’objectif principal était de permettre de suivre les autres voitures de plus près. Espérons que cela sera atteint. Si cela n’est pas atteint, alors nous avons un gros problème car au final, les pilotes de course veulent toujours avoir la voiture la plus puissante, la plus légère et la plus aérodynamique et l’année prochaine ce sera une grande différence.

« De plus, nous avons les pneus 18 pouces que nous avons testés il n’y a pas longtemps à Barcelone. Il y aura donc beaucoup de changements et il sera complètement réinitialisé. Et ce sera une période très excitante pour les équipes mais aussi pour les pilotes. Tout le monde sera impatient [to it] et quand vous avez de tels changements de réglementation, vous ne savez jamais où vous êtes, donc ce sera très intéressant.

Les pneus 2021 de Pirelli se sont révélés controversés, après des éruptions dramatiques à Bakou et des problèmes de grainage au Paul Ricard pour certaines équipes. Kubica est l’un des pilotes de développement qui a testé à Barcelone le mois dernier en utilisant un châssis modifié pour aider Pirelli et les équipes à développer les nouveaux pneus plus gros.

Kubica a déclaré qu’il était “assez positivement surpris” par le nouveau caoutchouc de Pirelli pour le prochain passage de la F1 aux roues de 18 pouces après les avoir testées avec une “voiture mule” modifiée plus tôt cette année.

“C’est un peu injuste de comparer à la voiture actuelle, en utilisant 13 pouces [tyres], parce qu’au final nous avons utilisé une sorte de prototype de voiture qui n’était pas construit pour des pneus de 18 pouces, mais en général le ressenti était plutôt positif.

Le fournisseur officiel de pneus de Formule 1 a fait l’objet de critiques après deux défaillances survenues lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan au début du mois. Kubica a déclaré que le développement des pneus n’est “pas aussi facile qu’il n’y paraît” compte tenu des changements apportés aux voitures de F1 ces dernières années.

« Je sais qu’il y a beaucoup de plaintes concernant les pneus Pirelli, mais le fait est qu’avec le poids actuel des voitures de F1, ce n’est pas aussi facile qu’il y a 15 ans, lorsque les voitures étaient 150 kilos plus légères.

« Je pense qu’il y a encore de la marge pour s’améliorer, en particulier sur certains échantillons qui fonctionnaient très bien et d’autres. [had] choses que, espérons-le, Pirelli pourra améliorer.

Kubica a donné son premier essai à la C41« C’est difficile car au final, ils doivent livrer un produit qui fonctionne pour chaque voiture et il est impossible de satisfaire tout le monde. Et pour eux aussi, avec le changement de règlement, c’est une grande inconnue mais j’avais un sentiment positif sur les pneus prototypes 18 pouces.

Kubica a déclaré que la différence en termes de sensation des pneus était étonnamment faible avec la voiture adaptée.

“C’était une surprise encore plus grande, parce que si je voulais [have] fermé les yeux, je ne remarquerais probablement pas vraiment quand la voiture roule normalement sur la piste.

« Sur les trottoirs, il y a évidemment un effet plus important, mais je pense que la cible Pirelli, en tant que construction, devait atteindre des charges assez similaires à celles du 13 pouces et vous vous attendriez à ce que le [18-inch] le pneu est probablement plus rigide, mais ce n’est pas vraiment le cas.

« Sur les surfaces planes, il est vraiment difficile de remarquer la différence. Ensuite, bien sûr, à basse vitesse, il y a beaucoup plus d’inertie et au final les pneus sont plus lourds, les roues sont plus lourdes. Mais quand la voiture roule sur un tarmac lisse, c’est assez similaire.

Bien qu’il continue de tester des voitures de Formule 1, le Grand Prix d’Abou Dhabi 2019 semble destiné à marquer son dernier départ en championnat du monde. Son attention s’est maintenant tournée vers les courses de voitures de sport.

Ses plans pour 2022 devraient impliquer davantage de courses de voitures de sport.Kubica a l’intention de décider de ses plans pour 2022 à l’automne, après ses débuts aux 24 Heures du Mans, où il concourra dans la catégorie LMP2 pour l’équipe belge de voitures de sport WRT dans une voiture partagée avec le champion en titre de l’Euroformula Open Yifei Ye et l’ancien pilote de Formule 2 Louis Deletraz.

« Je déciderai en septembre, probablement de ce que je veux faire. C’est sûr, le plus gros événement de ma saison sera Le Mans et avant tout, je veux vivre cette expérience de course unique et ensuite on verra. »

Si les débuts au Mans se déroulent bien, les nouvelles classes Hypercar et LMDh des courses de voitures de sport prototypes pourraient être sa prochaine destination de carrière.

« Au final, les courses d’endurance pourraient être une destination potentielle. Je pense qu’il y a un assez grand intérêt, avant la saison 2023, avec l’arrivée des nouvelles voitures, des nouveaux châssis et de certains constructeurs automobiles. Mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir.

