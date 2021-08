Kubo—”Je savais que notre demi-finale allait être contre l’Espagne”

in

L’ailier du Real Madrid et du Japon Takefusa Kubo a récemment parlé de la prochaine demi-finale des Jeux olympiques contre l’Espagne dans une interview avec ESPN.

« Depuis le tirage au sort, j’ai toujours su que si nous y arrivions, notre demi-finale serait contre l’Espagne.

Je l’ai pris un match à la fois jusqu’à présent, mais c’est là que je l’apporte à 100 pour cent – ​​non, 120 pour cent, 150 pour cent. Je vais nous mener à la victoire.

“J’ai beaucoup de coéquipiers en Espagne”, a déclaré Kubo. « En fait, j’ai parlé à Eric Garcia avant [the New Zealand] match et nous voulions tous les deux nous rencontrer en demi-finale.

« Et c’est arrivé. Nous étions amis, maintenant nous sommes rivaux et nous allons tout donner. Ce sera un grand match et j’espère que nous pourrons gagner.

Le joueur de 20 ans est à égalité au quatrième rang des buts au tournoi des Jeux olympiques de 2021 avec trois buts marqués jusqu’à présent dans son Japon natal.

Kubo a passé la majeure partie de sa jeune carrière au Real Madrid en prêt avec divers clubs espagnols. Il a passé la première moitié de la saison dernière avec Villarreal avant de conclure le reste de la saison 2020-21 avec Getafe.

Il cherchera probablement un rôle au sein du Real Madrid cette saison à venir, car le manager de retour Carlo Ancelotti n’a pas encore envoyé l’international japonais en prêt au cours de cette fenêtre de transfert d’été.

Kubo et le Japon affrontent l’Espagne au stade de Saitama mardi alors que l’un de ces deux pays cherche à se qualifier pour affronter le Mexique ou le Brésil en finale de ces Jeux olympiques d’été.