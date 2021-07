Kubo, une vraie option pour la Real Sociedad

15/07/2021 à 17h50 CEST

Takefusa Kubo est l’une des options que la Real Sociedad valorise pour renforcer la position de milieu de terrain, comme le rapporte Cadena SER. Ils ont déjà essayé la saison dernière d’avoir une garantie de remplacement pour Odegaard, mais Villarreal a fini par gagner le match. Maintenant, après que le footballeur manque de minutes dans le club actuel, ils cherchent à obtenir le transfert pour la prochaine campagne.

Il est l’un des candidats les plus réalistes pour le directeur sportif, Roberto Olabe. Non seulement à cause de la possibilité de projection que possède le jeune footballeur, mais aussi à cause de son mécontentement lors de ces deux dernières étapes avec Villarreal et Getafe, ouvre les portes de la Real Sociedad. Le joueur aurait des minutes dans l’équipe contrairement à ce qui s’est passé cette saison. Et compte tenu du fait que la propriété est l’une des priorités du Real Madrid, le club a encore posé des questions sur lui.

La chose la plus importante pour le club blanc est que le joueur continue de développer son potentiel pour le revendiquer lorsqu’il est suffisamment mature et de qualité pour être une figure importante du Real Madrid. Le joueur a montré il y a deux saisons un excellent niveau avec Majorque et ils espèrent trouver une nouvelle destination dans laquelle grandir à nouveau. Kubo ne rentre pas dans les plans qu’Ancelotti a fixés pour l’équipe etl Le Real Madrid a déjà fixé sa vente à quinze millions. Cependant, l’objectif de la Real Sociedad est le transfert du footballeur.