Kubot et Melo se qualifient pour les quarts de finale de Wimbledon

in

05/07/21 à 13:00 CEST

Le joueur polonais Lukasz Kubot, numéro 17 de l’ATP et joueur de tennis brésilien Marcelo melo, le numéro 19 de l’ATP a rempli les pronostics en s’imposant en huitièmes de finale à Wimbledon car ses adversaires, le Harri héliovaara, numéro 83 de l’ATP et le joueur de tennis britannique Lloyd Glasspool, le numéro 99 de l’ATP n’a pu être présenté. Avec ce résultat, on continuera à voir les vainqueurs du match dans la prochaine phase de Wimbledon, les quarts de finale.

En quarts de finale, Kubot et Melo affronteront les vainqueurs du match dans lequel ils s’affronteront. Nikola Miektic Oui Compagnon Pavic contre Nikola Cacic Oui Tomislav Brkic.

Ce tournoi se déroule à Londres entre le 28 juin et le 11 juillet sur gazon extérieur. Dans cette compétition, un total de 64 couples s’affrontent.