Kubrat Pulev bat l’ancien champion de l’UFC Frank Mir avec KO ‘Mortal Kombat’ pour rebondir après la défaite d’Anthony Joshua

Kubrat Pulev a laissé l’ancien champion des poids lourds de l’UFC Frank Mir apparemment figé dans le temps avec une énorme main droite dans leur combat Triad Combat Rules.

Le poids lourd bulgare, qui n’a pas combattu depuis sa défaite par élimination directe contre Anthony Joshua en décembre dernier, a impitoyablement arrêté Mir et l’a laissé vaciller de manière alarmante.

Pulev célèbre sa victoire à Triad Combat Rules aux côtés de Shannon Briggs

Pulev a fait neuf rounds avec Joshua à Londres il y a moins d’un an, mais n’en avait besoin que d’un pour blesser gravement Mir avec un droit en pronation et suivi d’un crochet gauche menottes.

Les règles de Triad Combat garantissaient que les deux hommes portaient des gants MMA et étaient autorisés à décrocher et à frapper à l’intérieur de l’anneau triangulaire.

Mir, 42 ans, a été dans l’UFC pendant 16 ans et a détenu le titre mondial des poids lourds à deux reprises – enregistrant le plus de finitions et la plupart des soumissions dans l’histoire des poids lourds de l’UFC.

Bien que les deux hommes soient des vétérans grisonnants des sports de combat, la disparité dans les niveaux de boxe était d’une évidence embarrassante et l’arbitre Dan Miragliotta a été critiqué pour ne pas avoir arrêté le combat plus tôt.

Dan Miragliotta essaie de blesser Frank Mir. Seigneur. – Brian Campbell (@BCampbell) 28 novembre 2021

S’adressant à Sky Sports après le combat, le promoteur de 39 ans, Ivaylo Gotzev, a déclaré que son client poursuivrait activement un combat avec Joe Joyce à son retour sur le ring.

« Nous avons reçu beaucoup d’offres. Joe Joyce nous cherche », a déclaré Gotzev.

« Kubrat n’est définitivement pas un tremplin pour personne, nous allons donc choisir nos combats et le ramener là où il se sent bien.

« Tout dépend de la façon dont il veut entrer sur le ring et combien de temps il veut continuer. »