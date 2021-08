KuCoin en avance sur la concurrence ⋆ Crypto nouveaux médias

Visitez l’article original*

Les échanges de crypto-monnaie sont des éléments d’infrastructure fondamentaux qui jouent un rôle important dans l’écosystème du marché des crypto-monnaies. Comme d’autres projets importants, les échanges et les protocoles d’échange ont leurs propres crypto-monnaies natives, qui sont utilisées dans l’écosystème des produits de l’échange, et peuvent également refléter leur statut financier. En juillet, la crypto-monnaie KCS – le jeton natif de l’échange de crypto-monnaie KuCoin – s’est avérée être l’actif le plus performant par rapport à ses concurrents.

Le jeton d’échange KuCoin (KCS) se négociait à 7,36 $ au début du mois. Une semaine plus tard, le 7 juillet, son prix a doublé et s’élevait à 14,42 $. À la fin du mois, le prix du jeton d’échange KuCoin est passé à 10,21 $. L’augmentation globale du prix du KCS s’est élevée à 38 % en juillet.

Le jeton d’échange Binance (BNB) a commencé le mois avec un prix de 299 $. Le 7 juillet, il a atteint une valeur mensuelle record de 338 $. Cependant, trois semaines plus tard, son prix est tombé à 256 $. Le dernier jour de juillet, le jeton BNB se négociait à 332 $, soit 11% de plus qu’au début du mois.

Le 1er juillet, la crypto-monnaie native de l’échange Huobi (HT) affichait un prix de 10,73 $. Contrairement aux jetons KCS et BNB, il n’a pas connu de croissance significative et son prix a chuté à 7,57 $ le 20 juillet, avant de revenir à ses valeurs de départ de 10,79 $ à la fin du mois.

Ainsi, la crypto-monnaie KuCoin était la plus attrayante pour les commerçants et les investisseurs en juillet du point de vue de la dynamique et de la rentabilité.

Notamment, les prix des crypto-monnaies d’échange natifs n’ont pas été affectés par les échauffourées de Binance avec les nombreux régulateurs à travers le monde, et les valeurs maximales du prix des jetons KCS et BNB sont en corrélation avec le prix de la deuxième plus grande crypto-monnaie – Ethereum (ETH ). Ethereum a commencé le mois avec un effondrement de 2 265 $ le 1er juillet à 2 033 $ le 2 juillet, avant de passer à 2 393 $ le 7 juillet avec une baisse ultérieure. La deuxième plus grande crypto-monnaie n’est revenue à la barre des 2 400 $ qu’à la fin du mois.

Pendant ce temps, Bitcoin a passé la majeure partie du mois dans une fourchette de prix de 34 840 à 34 430. Après le 26 juillet, il est entré dans une phase de croissance, terminant le mois avec un prix de 41 504 $. Ainsi, Bitcoin a augmenté de 19,25% en juillet – moins que l’altcoin KCS, mais plus que les jetons BNB et Huobi.

La popularité des crypto-monnaies dans le monde continue de croître, entraînant une augmentation du nombre de nouveaux utilisateurs d’échanges de crypto-monnaies ainsi que des volumes de transactions financières. Ces deux facteurs peuvent entraîner une augmentation organique de la valeur des crypto-monnaies d’échange natives. Une autre raison dont dépendront les prix des jetons KCS, BNB et HT est la capitalisation totale du marché des crypto-monnaies. Comme en témoignent les données, les crypto-monnaies sont souvent corrélées.

