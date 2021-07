KuCoin

KuCoin (KCS) se rallie alors que Degens se tourne vers la chaîne communautaire KuCoin (KCC)

Il y a environ quatre semaines, l’échange de crypto-monnaie KuCoin a lancé sa chaîne communautaire KuCoin (KCC) sur le réseau principal.

Désormais, en moins d’un mois, des centaines de projets ont été lancés sur cette blockchain. Récemment, KCC a lancé son programme de subventions et un programme d’ambassadeurs. Au moment de la rédaction, KCC Explorer n’affiche pas vraiment beaucoup de données, mais mentionne 17 842 nombres de transactions et un peu moins de 240 000 $ de volume de transactions au cours des dernières 24 heures.

“Les conditions du marché sur Kucoin Chain sont surréalistes, même dans le domaine de la dégénérescence”, a noté Shual, passionné de cryptographie.

Le premier jour où j’ai vérifié KCC, il y avait moins de 100 jetons. Le lendemain il y avait 500+ et c’était 99% de tapis 🥲 https://t.co/fdp63HRbsO – Darren Lau (@Darrenlautf) 12 juillet 2021

KoffeeSwap est un projet populaire sur la blockchain, qui est un market maker automatisé (AMM) inspiré d’Uniswap, que Shual décrit comme un “magasin de tapis”.

Au cours du week-end, l’équipe de KoffeeSwap a assuré qu’un peu moins de 3 000 abonnés sur Twitter avaient une vision à long terme avec l’équipe de développeurs toujours au travail et sans aller nulle part.

Ils travaillent actuellement sur des améliorations de performances pour aider à ralentir le chargement des graphiques, les ponts et les plans stables, la liste CoinGecko et d’autres nouvelles fonctionnalités.

Pas seulement les AMM, la blockchain contient de nombreuses pâtes à copier telles que Shibance et KuDoge.

Fait intéressant, sans stablecoin sur la blockchain, tous les jetons sur KCC sont associés au jeton natif de l’échange, KCS.

Cela a évidemment fait monter en flèche le KCS et devenir le deuxième plus gros gagnant, après AXS d’Axie Infinity, au cours de la semaine dernière avec une tendance à la hausse de près de 84%.

La pièce de 1 milliard de dollars de capitalisation boursière se négocie actuellement à 13,50 $, mais reste en baisse de plus de 30% par rapport à son sommet historique de 20,17 $ atteint en janvier 2018, selon CoinGecko.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.