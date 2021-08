KuCoin Pool est lancé pour apporter des revenus constants aux mineurs Crypto new media

Le nouveau pool minier Proof of Work offre des remises sur les frais miniers aux mineurs qui utilisent des énergies renouvelables

L’échange de crypto-monnaie KuCoin a dévoilé hier son nouveau projet de pool minier Proof of Work (PoW), appelé KuCoin Pool. Les mineurs peuvent connecter leurs plates-formes au pool pour profiter de réductions sur les frais miniers et d’un revenu constant.

Les chaînes de blocs qui utilisent le mécanisme de consensus PoW s’appuient sur un réseau de mineurs, qui « exploitent » des blocs de transactions en résolvant des énigmes cryptographiques. La quantité de « travail » qui doit être dépensée par les mineurs pour participer à ce processus protège les blockchains PoW des acteurs malveillants, les rendant très sécurisées.

Alors que de plus en plus de mineurs ont rejoint les réseaux de PoW et que les difficultés d’extraction ont augmenté, il est devenu de plus en plus difficile pour les mineurs individuels de rivaliser avec les grandes fermes minières gérées par de grandes entreprises – d’où l’émergence de pools miniers où les mineurs individuels se réunissent.

Le pool KuCoin vise à soutenir la sécurité écologique de diverses blockchains et à devenir le plus grand pool minier de PoW au monde. Construit avec des chaînes publiques telles que Bitcoin, Ethereum et Bitcoin Cash comme construction de base, KuCoin Pool fournit des données de hachage précises et garantit des revenus miniers avec l’exploitation minière fusionnée et le règlement FPPS.

Le PDG de KuCoin, Johnny Lyu, a déclaré : « Pour les utilisateurs existants de KuCoin, il deviendra simple de configurer leurs appareils de minage pour générer immédiatement des revenus passifs. Les mineurs peuvent bénéficier de la plate-forme de services miniers à guichet unique et de ses fonctionnalités pour être opérationnels très rapidement. Notre équipe Pool souhaite également proposer des solutions minières respectueuses de l’environnement. Tout mineur dépendant des énergies renouvelables bénéficiera de remises sur les frais miniers. »

L’équipe à l’origine du nouveau pool a de nombreuses années d’expérience dans le minage de crypto et a réalisé une interface pratique pour les mineurs et une efficacité minière améliorée. Les contributeurs reçoivent des récompenses plus efficacement et bénéficient de frais de minage inférieurs à ceux des autres pools.

La bourse prévoit d’ouvrir ce service à tous ses clients en abaissant les barrières à l’entrée pour les nouveaux mineurs. Les utilisateurs n’auront même plus besoin d’installer et d’exécuter leur propre logiciel d’exploitation minière à l’avenir, une fois que KuCoin aura introduit l’exploitation minière dans le cloud.

