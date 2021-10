KuCoin présente des fonctionnalités de trading social pour apporter les crypto-monnaies aux masses

Le principal échange de crypto-monnaie au monde KuCoin (KCS / USD) a introduit un certain nombre de fonctionnalités de trading social dans son application mobile pour répondre à la demande croissante des utilisateurs, en particulier des nouveaux arrivants, a appris Invezz dans un communiqué de presse.

Un espace spécial appelé KuCoin S contiendra ces fonctionnalités. Les utilisateurs sélectionnés peuvent découvrir de nouvelles fonctionnalités ici avant de se lancer dans l’application.

KuCoin fait un pas de plus vers la réalisation de sa vision à long terme

Ce développement est aligné sur l’objectif à long terme de la bourse d’apporter les crypto-monnaies aux masses. En explorant le secteur des crypto-monnaies depuis sa création, KuCoin a acquis une grande compréhension des barrières à l’entrée pour les étrangers. Le PDG de KuCoin, Johnny Lyu, a commenté :

La plupart des professionnels de l’industrie de la cryptographie se sont concentrés sur la création de meilleurs outils pour améliorer l’interaction homme-protocole. Par conséquent, le manque d’interactions entre les utilisateurs a entraîné une augmentation des coûts de formation et la lenteur de la vulgarisation de l’industrie, créant ainsi des obstacles à l’adoption massive.

Les fonctions de commerce social faciliteront le commerce

Les nouvelles fonctionnalités faciliteront non seulement le trading de crypto-monnaie à différents niveaux, mais aideront également KuCoin à devenir la plus grande plateforme de trading social du secteur.

KuCoin S fournira aux utilisateurs un accès aux nouvelles actuelles sur les crypto-monnaies avec des algorithmes basés sur l’intelligence artificielle, de nouvelles listes et des gemmes crypto.

Ils seront également en mesure d’interagir avec les dirigeants de la communauté ou les dirigeants de la communauté, d’apprendre de l’expérience et des stratégies commerciales des autres et de discuter des sujets les plus en vogue en matière de cryptographie.

Alléger les décisions d’investissement

Les nouvelles fonctionnalités faciliteront également le processus de prise de décision en matière d’investissement en permettant des achats rapides, la copie, la vérification de portefeuille, etc.

L’échange améliore également l’interface utilisateur globale pour mieux s’adapter au nouveau rôle social de la génération Z. Inspiré par le thème du futurisme, l’échange a mis à jour ses graphiques, ses couleurs et ses éléments d’interface.

KuCoin intègre le concept de nœud à la nouvelle image en tant que partie cruciale du monde de la blockchain. Cela reflète la caractéristique sociale car chaque nœud est connecté, mais indépendant de tous les autres.

Seuls les utilisateurs invités peuvent accéder aux fonctionnalités de commerce social pour le moment. Plus tard cette année, ils seront disponibles pour tous les utilisateurs.

