KuCoin présente plusieurs fonctionnalités de trading social ⋆ ZyCrypto

KuCoin teste des fonctionnalités de trading social sur son application de trading mobile pour permettre à ses utilisateurs d’apprendre des tactiques de trading les uns des autres, de débattre des problèmes de cryptographie avec d’autres traders et de se connecter aux dirigeants de la communauté. Les nouvelles fonctionnalités, qui sont testées par des utilisateurs sélectionnés avant le lancement officiel, visent spécifiquement à aider les traders débutants, mais profiteront à toutes les catégories d’investisseurs et aideront à apporter la crypto au grand public, a déclaré Johnny Lyu, PDG de KuCoin Global.

« La communication peut grandement réduire le sentiment d’isolement dans les investissements cryptographiques. Imaginez #KuCoinS comme un magasin éphémère, ces nouvelles fonctionnalités vous aideront à interagir avec d’autres investisseurs comme vous le faites sur la plupart des canaux sociaux, et vous aideront à prendre de meilleures décisions de trading.

« C’est une future communauté financière de, pour et par les gens. »

Le plus grand potentiel d’une telle fonctionnalité réside peut-être dans sa capacité à capter les intérêts de la génération Z et de la génération Y, qui sont non seulement orientés vers les médias sociaux, mais sont également devenus plus intéressés par le commerce et l’investissement de devises numériques.

Avec la nouvelle fonctionnalité, les traders peuvent copier les transactions des utilisateurs expérimentés. Cela minimisera la courbe d’apprentissage pour les nouveaux utilisateurs qui n’ont plus à passer beaucoup de temps à apprendre le trading de crypto-monnaies – ils peuvent se lancer tout en continuant à apprendre. Les utilisateurs peuvent également consulter le portefeuille de traders qu’ils suivent et même recevoir des informations sur les crypto-monnaies directement dans l’application. Cela les aidera à prendre de meilleures décisions d’investissement et de trading.

Lyu a déclaré que l’échange discutait avec des partenaires et des utilisateurs de la manière d’améliorer l’expérience de trading sur la plate-forme grâce à des fonctionnalités sociales, et qu’il considérait le « social » comme le prochain niveau avancé de trading crypto. Il est déjà accueilli chaleureusement par les utilisateurs, dont certains le saluent comme intuitif, professionnel et utile, mais disent qu’il manque d’analyses de profits et pertes pour les transactions copiées.

Les nouvelles fonctionnalités sont accessibles via une nouvelle fonctionnalité appelée « KuCoin S » sur l’application mobile. KuCoin S sera immédiatement accessible à certains utilisateurs via un code d’invitation. L’échange crypto, qui est l’un des plus anciens et des plus importants en termes de capitalisation boursière, distribue ces codes via son canal Telegram.

L’échange offre également des jetons cryptographiques pour célébrer le lancement.

En lançant des fonctionnalités de trading social, la bourse espère rivaliser avec eToro, qui a connu d’énormes succès au fil des ans avec sa fonctionnalité de trading de copie.

En fait, cette fonctionnalité fait d’eToro un leader parmi les crypto fintech, bien qu’eToro se différencie également en proposant des actions, des devises, des CFD et plus de 30 autres produits financiers. Avec la fonctionnalité eToro, les débutants peuvent suivre et copier les transactions d’utilisateurs expérimentés qui utilisent leur expérience pour formuler de meilleurs signaux de trading et augmenter les bénéfices de trading. Ils peuvent décider d’un montant à investir après le mouvement commercial copié. D’autres plateformes dotées de fonctionnalités de trading social permettent aux utilisateurs de gagner de l’argent en vendant des signaux de trading qui peuvent être achetés par d’autres, en particulier les débutants.