KuCoin propose un bot de trading aux utilisateurs Web pour optimiser les méthodes d’investissement ⋆ Crypto new media

4 août 2021 – Victoria, Seychelles

KuCoin, l’un des principaux échanges mondiaux de crypto, est fier d’annoncer aujourd’hui son nouveau service Trading Bot. En tant qu’outil de trading intelligent gratuit, il peut aider à augmenter la rentabilité globale des traders de crypto-monnaie. La solution Trading Bot est désormais accessible à tous les utilisateurs sur mobile et via l’interface web.

La solution KuCoin Trading Bot offre de nombreux avantages aux traders de crypto-monnaie, notamment la commodité, l’efficacité et des stratégies puissantes. Plus important encore, ce nouvel outil est accessible aux utilisateurs quelle que soit leur expérience de trading, car il est conçu de manière à aider de nombreuses personnes à améliorer la rentabilité globale de leurs transactions. Actuellement disponible via l’application KuCoin et le Web, les utilisateurs peuvent expérimenter les différentes options à leur disposition.

KuCoin a plusieurs raisons essentielles pour lancer ce nouveau produit gratuit. Tout d’abord, l’équipe souhaite apporter des tactiques d’investissement professionnelles aux traders et utilisateurs quotidiens de crypto. Trading Bot a des stratégies de trading simples mais efficaces. Ses paramètres basés sur l’IA aideront les utilisateurs à gagner plus de bénéfices et la solution peut apprendre à s’améliorer. Pour les traders, cela évite de passer des heures et des heures à rechercher des opportunités de marché.

Johnny Lyu, PDG de KuCoin Global, a déclaré :

«Contrairement à d’autres marchés financiers, le trading de crypto se produit à une échelle 24/7/365. Les commerçants humains ne peuvent pas suivre les changements en cours. KuCoin reconnaît que son outil Trading Bot résoudra le problème du besoin de sommeil et du trading basé sur les émotions. C’est une approche passive pour échanger des crypto-monnaies et maximiser son profit potentiel. Les traders auront plus de temps pour profiter de la vie et faire ce qu’ils aiment, sachant que leur portefeuille de crypto trading travaille en leur nom.

Que l’on soit un trader novice ou avancé en crypto-monnaie, le KuCoin Trading Bot permet d’accéder plus facilement au monde de la crypto et de diversifier son portefeuille. Sa gamme croissante de stratégies de trading répond aux besoins des traders à faible et à haut risque. Trading Bot prend en charge la grille au comptant (négociation au comptant), le DCA, la grille à terme et le rééquilibrage intelligent. Chaque option sert un objectif particulier, et les utilisateurs sont libres de basculer entre elles à leur guise.

Bien qu’il existe des solutions concurrentes sur le marché, le Trading Bot de KuCoin recevra des mises à jour et des optimisations continues. De plus, ses fonctions stratégiques offriront le meilleur de la commodité et du gain de temps. Le Trading Bot fournit également des services gratuits d’éducation à l’investissement à la demande pour les commerçants. Plus de 2,5 millions d’utilisateurs de KuCoin utilisent le robot de trading gratuit, et l’équipe lancera plus de robots de trading à l’avenir.

La version Web de Trading Bot est mise en ligne aujourd’hui et est accessible via son compte dans les menus « trade » et « Trading Bot ».

À propos de KuCoin

Lancé en septembre 2017, KuCoin est un échange mondial de crypto-monnaie pour plus de 400 actifs numériques. Il fournit actuellement des opérations au comptant, des opérations sur marge, des opérations fiduciaires P2P, des opérations à terme, des jalonnements et des prêts à ses huit millions d’utilisateurs dans 207 pays et régions du monde. En 2018, KuCoin a obtenu un financement de 20 millions de dollars de la part d’IDG Capital et de Matrix Partners. Selon CoinMarketCap, KuCoin est actuellement le cinquième plus grand échange cryptographique. En 2021, Forbes a nommé KuCoin comme l’un des meilleurs échanges cryptographiques pour 2021. Pour plus d’informations, veuillez nous rendre visite ici.

