KuCoin répertorie HARD 1er marché monétaire inter-chaînes

L’échange de crypto-monnaie de premier plan KuCoin (KCS / USD) a répertorié le jeton HARD de Kava Lend. Pour marquer l’occasion, KuCoin lance une campagne pour offrir un pool de récompenses HARD d’une valeur de 48 000 $ aux utilisateurs qualifiés de KuCoin, affirme le site Web.

Qu’est-ce que Kava Lend ?

Kava Lend est un projet de Kava Labs, axé sur la démocratisation des services financiers et sur les rendre ouvertement accessibles à tous, partout dans le monde. Selon le site Web de Kava Labs, ils ont commencé par créer la blockchain Kava, une plate-forme fondamentale conçue pour fournir l’expérience la plus sécurisée et la plus fiable pour accéder aux applications et services DeFi.

Kava dispose d’une équipe répartie dans le monde entier qui valorise l’expérimentation et l’apprentissage pour assurer un succès à long terme.

Des détails

La campagne a commencé à 09h00 le 17 décembre 2021 et se poursuivra jusqu’à 09h00 le 24 décembre 2021 (UTC). Dans le premier concours, Net Deposit, une personne chanceuse peut gagner une part d’un prix HARD d’une valeur de 5 000 $. Les utilisateurs avec un volume de dépôt net d’au moins 100 HARD se partageront un prize pool HARD de 5 000 $ au prorata de leur volume de dépôt net total.

Dans le deuxième concours, le commerce, vous pouvez gagner une autre partie du prix, cette fois multipliée par six. Ceux avec un volume de trading d’au moins 1 500 HARD sur KuCoin sont éligibles.

Dans la troisième activité, les groupes d’apprentissage double, l’heureux gagnant repartira avec un prix partagé d’une valeur de 13 000 $.

Les exigences de qualification

Toute personne intéressée peut remplir un formulaire avec des questions sur le site Web de KuCoin. Si vous obtenez toutes les bonnes réponses, possédez un compte KuCoin valide, ajoutez la paire de trading HARD / USDT à votre liste de favoris sur Twitter et suivez Kava Lend sur Twitter, qualifiez-vous pour une part d’un prix HARD d’une valeur de 6 000 $.

Les candidats éligibles à la première phase (ci-dessus) avec un volume d’échange d’au moins 100 HARD se partageront un prize pool supplémentaire de 7 000 $.

Le montant de la récompense sera calculé sur la base du cours de clôture moyen HARD / USDT pendant la période de la campagne. KuCoin mettra à jour les 10 premiers classements de la deuxième phase avant 13h00 le 22 décembre 2021 (UTC). Ils mettront à jour le classement final dans les 5 jours ouvrables suivant la fin de la campagne et distribueront les récompenses dans les 7 jours ouvrables suivant la fin de la campagne.

