Kukoos – Lost Pets est un jeu de plateforme 3D coloré inspiré de l’ère Nintendo 64

Ce qui est ancien est nouveau, ce qui n’est pas une mauvaise chose lorsque les jeux de style rétro combinent d’anciens styles de jeu précieux avec des visuels modernes flashy. Nous avons vu un flux constant de jeux de plateforme 3D dans cette veine au cours des dernières années, rappelant les classiques mais dans une belle HD.

Un autre qui fait son entrée dans ce genre est Kukoos – Animaux perdus, développé par le studio brésilien PetitFabrik et apparemment « à venir » cet automne / automne. Vous pouvez le vérifier dans la bande-annonce ci-dessus et dans le texte de présentation des relations publiques ci-dessous :

Créatures mignonnes et câlines : Une esthétique lumineuse, colorée et super adorable imprègne le monde et ses habitants excentriques

Inspiration de l’ère d’or : Une aventure de plate-forme rappelant les classiques de l’âge d’or comme Mario 64 et Banjo Kazooie

Biomes, biomes, biomes ! : Voyagez à travers des environnements magnifiques et épiques comme des temples anciens, des forêts luxuriantes et, bien sûr, des montagnes de glaces et des pizzerias hantées

Devenez un as du numérique Ventura : Rencontrez et liez-vous d’amitié avec cinq animaux distincts, chacun avec ses propres forces, faiblesses et styles de jeu

Il a l’air sacrément bon, s’inspirant d’idées et d’inspiration d’un assez large éventail de sources. Ces images seront bien sûr de la «meilleure» version, mais j’espère que l’itération Switch sera raisonnablement bonne.

Un pour la liste de souhaits ?