Kult | Chris Frantz: au-delà des têtes parlantes

Lors de la récente cérémonie des Grammy Awards, le groupe new-yorkais Talking Heads a été l’un des artistes à avoir reçu une reconnaissance pour leur carrière, un prix qui arrive tard si l’on tient compte du fait que le groupe est déjà considéré depuis de nombreuses années comme l’un des plus importants. de la musique, grâce à leur proposition artistique avant-gardiste et à leur rôle de pionniers de la nouvelle vague.

Quelques semaines plus tôt, le batteur du groupe Chris Frantz, a publié un livre biographique intitulé Remain in love – faisant allusion au quatrième album du groupe, Remain in light – dans lequel il remonte à sa jeunesse et se souvient de l’époque où il est tombé amoureux de. musique, jusqu’en 1975, il forme ce groupe aux côtés de David Byrne, Tina Weymouth et Jerry Harrison.

La scène post punk à New York, la vie avec Talking Heads et Tom Tom Club et la proximité avec des groupes comme Ramones et The B 52’s sont quelques-uns des thèmes abordés par Frantz dans ce document, qui était notre prétexte pour discuter avec lui:

Chris, comment avez-vous eu l’idée d’écrire ce livre, Restez amoureux?

Bueno, durante unos 10 años estuve pensando que debería escribir un libro y mis amigos también me lo decían, así que finalmente hace unos 2 años me senté y dije: « Si lo voy a hacer, tengo que ponerme serio, porque no me estoy haciendo plus jeune ». Je voulais l’écrire en me souvenant encore des choses, car avec Talking Heads nous avons eu une expérience merveilleuse, que je voulais transmettre aux lecteurs, et je voulais aussi réaffirmer que c’était une expérience partagée, pas un seul homme, car David Byrne est très important dans cette histoire: c’est un interprète passionnant et charismatique et un grand auteur-compositeur, mais il y avait aussi Tina Weymouth, Jerry Harrison et moi-même.

Bien sûr, et beaucoup ont tendance à se concentrer uniquement sur le chanteur.

C’est vrai … Vous n’obtenez généralement pas cette histoire ou l’image entière, si vous lisez les articles NME ou Rolling Stone, alors j’espérais le transmettre … Mais plus important encore: je voulais transmettre mon amour pour Tina, et à quel point elle était importante pour le son et le visuel de Talking Heads. Et c’est que leur présence nous a vraiment séparés des autres groupes. De nos jours, il est habituel qu’une femme joue de la basse, mais quand Tina a commencé, il y avait très peu de femmes qui la jouaient … Elle est passée de ne pas pouvoir jouer de la basse à être très bonne en un rien de temps!

Bien sûr. Et comment va-t-elle?

Tina va bien, merci. Il n’est pas ici avec moi en ce moment, mais il va très bien, et il travaille très lentement sur son propre livre, ce qui m’excite aussi.

Commençons par Tom Tom Club. Avez-vous entendu à quel point ils sonnent actuels? Si vous écoutez les artistes du moment, tout ce qu’ils vous retiennent est impressionnant.

Oui! Je l’ai remarqué il y a quelque temps. Cela fait 40 ans que nous avons fait « Wordy rappinghood » et « Genius of love », et j’ai réalisé que ces chansons étaient en avance sur ce virage vers le R&B que la musique a donné, en particulier les chanteuses qui me font penser: « Dieu, ils ont écouté Tom Tom Club « ! Désolé quand j’écoute Selena Gomez ou Miley Cyrus, donc j’en suis content. Je pense que c’est super.

En parlant du 40e anniversaire de vos débuts en 2021, n’y aura-t-il pas de fête ou quoi que ce soit de spécial?

Nous n’avons pas de grands projets, à cause de toute cette pandémie. Il y a un an, nous allions faire quelques petits shows surprises, mais le virus est arrivé et nous avons dû tout annuler… Je suppose que Tom Tom Club et tous les autres groupes attendent de voir ce qui se passera l’année prochaine.

J’ai toujours pensé que pendant que Talking Heads faisait l’école dans le monde du rock, Tom Tom Club l’a fait, mais dans la musique en général.

C’est une idée intéressante, car en effet, Tom Tom Club n’était pas forcément rock; nos plus grandes inspirations étaient le reggae, le R&B et les débuts du hip-hop. Quand nous avons fait le premier album de Tom Tom Club, nous voulions faire quelque chose d’imprévisible, quelque chose sur lequel les gens pouvaient danser dans le club, mais qui n’avait pas les mêmes formules, et c’est vraiment arrivé… Notre souhait était exaucé et c’était extraordinaire.

Pourquoi votre production musicale a-t-elle diminué ces dernières années? Ne pensez-vous pas que les fans du Tom Tom Club veulent un nouvel album?

Je suis content que tu le penses, mais tu sais? Notre expérience a changé tout le temps … Personne ne nous brise vraiment la porte pour enregistrer un nouvel album. Si c’est le cas, nous serions heureux de nous installer et de le faire, mais nous verrons ce qui se passera. La dernière fois que nous sommes allés en tournée, tout le monde était content d’entendre les anciennes chansons, mais personne ne se souciait des nouvelles. Et je me rends compte que cela arrive même à des gens comme Paul McCartney, qui est l’un des meilleurs auteurs-compositeurs de tous les temps. Il chante une nouvelle chanson et tout le monde lui dit: Oh ouais… mais on veut entendre « Je veux te tenir la main! » (des rires)

Revenir à Talking Heads. Y a-t-il quelque chose, une chanson ou une situation dont vous pourriez vous sentir fatigué?

Non… Je ne me lasse pas des Talking Heads, mais je suis fatigué de certaines des questions qu’ils me posent. Parfois, les gens aiment lire sur les conflits que nous avons eu, mais la vraie histoire est que nous n’avons pas eu beaucoup de conflits avec le groupe. Musicalement, je ne peux pas penser à un moment où les quatre membres du groupe ne seraient pas d’accord. D’où venaient les problèmes, c’était du côté des affaires, car il y avait une personne dans le groupe (David Byrne) qui semblait penser qu’il avait plus de droit que tout le monde … C’était malheureux, mais je suis quand même très reconnaissant d’avoir été dans le groupe, car nous avons fait de merveilleux disques, parmi les meilleurs que j’ai jamais réalisés, si je puis dire. Je suis heureux d’en avoir fait partie.

L’équipe qui a fait la renommée de David Byrne

L’un des épisodes auquel Frantz fait référence, il le partage dans Remain in love, quand il se souvient que Byrne les cherchait pour l’aider à composer quelques chansons, et que malgré cela, il en est venu à attribuer des chansons qu’ils avaient écrites entre tout le monde.

« Quand je l’ai confronté, il a dit qu’il corrigerait le générique dans les prochaines sorties de l’album. »

Ailleurs dans le livre, Frantz affirme sans détour: «On pourrait dire que Tina et moi étions l’équipe qui a rendu David Byrne célèbre. Nous avons été très doués pour le mettre en valeur. Nous avons créé un groupe qui était post-punk, avant le post-punk, la new wave avant la new wave, et l’alternative avant l’alternative.

Quel est votre meilleur souvenir du CBGB?

Peut-être que mon meilleur souvenir a été lorsque j’ai déménagé à New York. Un ami m’a dit: « Il se passe quelque chose à cet endroit, je pense que tu devrais aller le voir, parce que je sais que tu t’intéresses à la musique … Ça s’appelle CBGB, va voir ce qui se passe là-bas. » Alors je suis allé voir ce qui s’est passé et, en fait, il ne s’est rien passé cette nuit-là! Parce que c’était une nuit de milieu de semaine, mais ils m’ont dit de revenir le week-end, quand les Ramones allaient jouer. A ce moment, j’ai pensé: «Les Ramones? Je me demande s’ils viennent du Mexique; mais non, ils venaient du Queens, New York, et ils étaient fantastiques! Puis la deuxième fois que je suis allé au CBGB, j’ai vu Patti Smith avec Lenny Kaye; Elle n’avait pas encore son groupe complet et c’était très excitant de les voir, j’ai senti les poils sur ma nuque se lever. Puis j’ai vu Television et Blondie là-bas. Alors ce premier mois, avant que Talking Heads ne devienne un groupe, tout cela m’a fait une énorme impression et je me suis dit: «Dieu merci! Il y a un endroit où nous pouvons rassembler notre groupe, nous pouvons venir ici et jouer et ce sera très excitant à coup sûr. «

Après Talking Heads et Tom Tom Club, il y avait un autre projet que presque personne ne mentionne: No Talking, Just Head. Comment vous en souvenez-vous?

Oui, nous nous sommes beaucoup amusés à faire ce disque, au milieu des années 90. Tina, Jerry et moi avons eu l’idée d’appeler nos amis chanteurs et de les inviter à chanter une chanson avec nous, donc c’était Debbie Harry (Blondie), Michael Hutchence (INXS), Maria McKee, Andy Partridge (XTC), Johnette Napolitano et Shawn Rider, de Happy Mondays… Ils étaient tous d’accord et c’était vraiment sympa de le faire. Nous nous sommes beaucoup amusés et je pense que nous avons fait de très bonnes choses, même si la presse n’aimait pas tant que ça … Ils ont dit comment oserions-nous faire un album sans David Byrne!

Et que s’est-il passé ensuite?

Ensuite, quand nous avons fait une tournée, nous avons très bien fait partout où nous sommes allés. Bien que nous ayons choisi Johnette Napolitano de Concrete Blonde comme chanteuse principale, et qu’elle traversait une période très difficile d’alcool et de médicaments sur ordonnance, je pense qu’elle ne passait pas un bon moment, surtout en dehors de la scène, donc après Aux États-Unis et en Europe. tournée, Tina et moi avons décidé d’aller faire un autre disque du Tom Tom Club.

Avec autant de projets incroyables dans votre carrière, avez-vous quelque chose à faire?

Eh bien, j’avais besoin d’écrire un livre, mais maintenant je vais en écrire un autre. Je pense que je vais faire un livre de voyage et l’illustrer avec mes dessins … Pas tellement d’illustrations, mais des peintures abstraites et des choses comme ça.

Écoutez-vous de la nouvelle musique? Y a-t-il quelque chose qui vous a particulièrement surpris ces dernières années?

Eh bien, j’ai toujours aimé l’Instituto Mexicano del Sonido de Camilo Lara. J’adore ce qu’il fait. J’aime aussi un groupe électronique appelé Xeno & Oaklander et Plastic Ivy, mais je dois vous dire qu’à chaque fois que j’écoute plus de vieux dub reggae, comme Lee Perry ou King Tubby, des gens aiment ça … dub old school.

Merci Chris. Au fait, je ne pense pas que vous ayez jamais joué au Mexique avec aucun de vos groupes. Vous nous devez ce concert.

Oui oui je sais! Tu as raison. Nous avons joué quelques fois aux Iguanas de Tijuana, rien de plus, avec Tom Tom Club, mais ce n’est peut-être pas le meilleur endroit pour jouer.

