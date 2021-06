Kult | Gary Lover : Mieux vaut seul qu’en mauvaise compagnie – El Sol de México

Gary Lover est l’alias avec lequel le chanteur, compositeur et multi-instrumentiste Gareth Hoskins dévoile son projet solo.

Après avoir servi dans des groupes de rock tels que Black Manila et Tangerines, l’artiste basé à Londres se concentre cette fois sur des chansons à mi-chemin entre le folk et le blues, avec un esprit post-punk évident et des paroles évocatrices qui complètent une ambiance intime, bucolique et parfois même ironique. .

Chants de fortune, chants de douleur s’intitule le premier album de cet artiste, qui affirme avoir passé les deux dernières années enfermé dans un hangar en bois, seul avec ses instruments et épaulé par un enregistreur 10 pistes assez rudimentaire.

On lui a donc parlé de cet album, récemment sorti par le label culte Some Other Planet Records, dont sont également sortis des artistes comme Grimm Grimm et 3 South & Banana.

Qui est Gary Lover et que fait-il dans la vie ?

Eh bien, je fais de la musique depuis que j’ai environ dix ans. Quand j’étais à l’école, je jouais dans trois ou quatre groupes. Et je suis aussi DJ. J’aime lire des livres, me promener, être en forme… Et bien sûr, j’aime me présenter.

Que pouvez-vous nous dire sur Black Manila et Tangerines, les groupes dans lesquels vous étiez auparavant ?

Black Manila était un groupe que j’ai commencé, pendant que j’étudiais le cinéma, avec un ami de l’université nommé Conrad… Nous avons été ensemble pendant environ cinq ou six ans, nous avons voyagé ensemble au Royaume-Uni et puis le groupe s’est effondré, je pense principalement parce que les trois membres de We ont réalisé que nous voulions faire les choses individuellement, puis j’ai formé mon autre groupe, et bien que nous jouions mes propres chansons, c’est devenu le projet de tout le monde… Il y a un an et demi, nous avons décidé de faire une pause , et en fait je ne sais pas si le groupe s’est terminé, je ne suis pas encore sûr.

Penses-tu qu’il est plus facile de faire de la musique tout seul pour ne pas avoir à gérer le point de vue des autres ?

Oui… Parce que c’est super de jouer dans un groupe et d’avoir de la chimie quand on se retrouve avec d’autres pour jouer sur scène, mais ce qui est bien quand on le fait soi-même, c’est qu’on peut toujours se faire confiance… Et qu’on ne peut que se blâmer. J’ai découvert que j’aime faire les choses par moi-même, et que si je veux faire les choses d’une certaine manière, je peux au moins me faire confiance pour les faire. Quand il y a trois ou quatre personnes dans un groupe, il y a trop d’opinions. Et je pense que parfois j’étais angoissé d’essayer de garder l’idée originale, car elle venait du début. Je pense que la plupart des groupes se séparent à cause de ça… Beaucoup d’amitiés sont mises à l’épreuve au cours de ce processus.

Selon Gareth lui-même, Songs of Fortune… est un matériau qui jette une lumière brutale à l’écoute des thèmes de l’amour, de la perte, de la boisson, du coût de la nourriture, entre autres sujets, aussi banals qu’urgents.

D’où vient le surnom de Gary Lover ?

Gary : Je ne sais même pas. Beaucoup de mes amis me donnent des surnoms, alors j’en ai plusieurs différents. Le truc de Gary Lover ressemble plus à une blague et j’ai pensé que j’aimerais l’essayer sur mon propre projet. Je sais que ça sonne comme un nom de star du porno, mais je ne sais vraiment pas d’où ça vient… Beaucoup de mes noms de projets n’ont pas eu d’histoire, ils sont juste sortis comme ça… Mais j’aime la façon dont ça sonne.

Que pouvez-vous nous dire sur ce premier album Songs of Fortune, Songs of Pain ?

Eh bien, c’est un album que je pense que vous devez écouter du début à la fin, car si vous n’écoutez qu’une seule chanson, vous n’aurez probablement pas une image complète de ce que j’ai fini par faire. Au moins la première fois, il faut l’écouter en entier, et ensuite ce que l’on veut. C’est un album très émouvant qui traite de moi-même, d’une période de ma vie. Je dois dire qu’au début je n’avais pas prévu de faire un album complet, mais au final ça s’est passé comme ça… Et tu sais ? Je n’ai pas dépensé d’argent pour le faire, juste beaucoup d’énergie. Après avoir joué dans des groupes de rock and roll pleins d’énergie, je pense que cette fois je voulais rompre avec ça, m’accorder une pause.

Líneas como “nada está bien, nada está mal, no necesito salvación”, de la canción “London” representan buena parte de ese matiz taciturno pero optimista de las composiciones de este artista, que sabe que no inventa el hilo negro, pero tampoco lo il cherche.

Pratiquement tout l’album a un air bohème à travers lequel le folk et le blues se faufilent… Vous considérez-vous comme une vieille soul ?

Oui, je suppose que cela semble assez traditionnel. Je pense que seulement 10 pour cent de ce que j’écoute est de la musique moderne, le reste est très ancien. J’écoute différents types de musique, principalement des années cinquante aux années quatre-vingt.

Ma mère aimerait-elle cet album ?

Oui peut-être. Selon ce que ta maman aime. Ma mère a l’air d’aimer ça. Je pense qu’il y a quelque chose dedans. J’aime penser qu’il y en a pour tous les goûts. Je connais beaucoup de gens qui semblent rechercher certaines choses dans la musique aujourd’hui… Mais bon, je veux penser que ta maman va adorer ça.

Cela me frappe qu’il n’y a pas de batterie ou d’autres percussions sur l’album, pourquoi ?

Eh bien, il y avait de la batterie sur trois ou quatre chansons, mais je les ai supprimées, je pense parce que je voulais juste éviter de faire quelque chose d’aussi agressif, comme par le passé ; Je voulais juste enlever ça et me concentrer davantage sur le côté émotionnel, sur les paroles et la mélodie. Bien sûr, les rythmes de batterie sont très importants lorsque vous entrez en studio, car tout est basé sur la batterie, sur le bon rythme… Vous passez des heures et des heures à le chercher, car si vous vous trompez, vous pouvez tout gâcher .

Cet album, que le musicien englobe en seulement trois concepts, qui sont l’amour, l’émotion et l’honnêteté, n’est publié pour l’instant qu’en version numérique, bien que son auteur affirme que s’il rassemble suffisamment de fonds, il le publiera également en vinyle.

« Les vinyles deviennent définitivement beaucoup plus importants maintenant. Beaucoup plus de gens achètent du vinyle et j’ai toujours aimé ça… J’adorerais le faire aussi en vinyle », dit-il.

De quoi parle la pochette de l’album ?

C’est en fait une photo de mon berger allemand, qui avait environ cinq ans là-bas. Je voulais que la couverture soit très visuelle et accrocheuse. Mais mon chien est important, car ses aboiements apparaissent également tout au long de l’album. Avant d’avoir essayé différents dessins, j’ai même pensé à mettre mon visage sur la couverture, mais rien n’était comme je le voulais… Jusqu’à ce que je prenne cette photo de mon chien et que je sache que c’était l’endroit où il devrait être.

Envisagez-vous déjà de jouer en live ? Comment seront vos concerts ?

Absolument. C’est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis le premier jour. En principe je sortirai pour jouer seul, avec une guitare acoustique et électrique plus une boite à rythme… J’inviterai peut-être des amis à rejoindre le groupe, mais ce que je sais c’est que j’adorerai jouer ces chansons en live , mais en direct, en personne, parce que je n’aime pas trop le streaming… Peu importe que j’ai cinq ou six personnes sur scène, mais je veux que ce soit quelque chose de réel, un peu comme jouer dans le dos de certains rue.

Et ne jouerez-vous que des chansons de cet album ou aussi de vos autres projets ?

Comme j’essaye de promouvoir mon album, je vais me concentrer sur cette musique… Si quand quelqu’un dans le public jouait, il me demandait de jouer une chanson de Black Manila ou Tangerine… Je ne sais pas… Je pense Je dirais probablement non. Je sais que j’ai encore des fans de mes groupes précédents, mais je ne veux pas que quiconque s’embrouille.

Espérons que nous pourrons voir cela en direct au Mexique.

J’adorerais aller au Mexique, je n’y suis jamais allé. J’ai des amis qui ont été et qui sont tombés amoureux de l’endroit… J’aimerais vraiment… M’invitez-vous ?

Bien sûr, vous êtes invité. Gary, que diriez-vous à ceux qui considèrent que le rock est déjà mort ?

Il n’est certainement pas mort. Et je sais que cet album n’est peut-être pas la meilleure représentation du rock and roll. Bien sûr, cela dépend de ce que vous pensez vraiment du rock and roll, mais je pense qu’il ne mourra jamais, c’est l’un des genres musicaux vers lesquels je suis toujours revenu… Un genre qui a brisé les frontières et dont les traces ne s’effacent pas.

