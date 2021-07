Kult | Joselo Rangel, l’écrivain – El Sol de México

Notre rencontre a lieu un vendredi après-midi pluvieux à Tepoztlán Morelos. En prélude, Joselo et un groupe d’amis communs ont joué à une partie de Scrabble, dans laquelle, compte tenu de mes compétences quasi nulles, j’ai besoin de l’aide de mon interlocuteur, qui fait déjà preuve d’une vaste expérience dans l’art d’assembler des mots sur un tableau, le qui je suppose s’est développé en parallèle avec celui de raconter des histoires et c’est précisément le sujet que nous abordons dans cette conversation.

Comment définiriez-vous Joselo Rangel, l’écrivain ?

Pour commencer, je vous dirais que je suis un écrivain qui s’intéresse particulièrement aux histoires. Plus que la manière ou la façon dont elles sont racontées, ce qui m’intéresse le plus, c’est le résultat final de cette histoire et que cette histoire vous transporte ou vous emmène dans un endroit différent de celui où vous étiez. En tant que lecteur, je suis très intéressé par les romans, mais lorsque j’ai commencé à écrire de manière plus formelle, j’ai réalisé que ce qui me venait plus naturellement était des histoires, et bien qu’il y ait toujours des éléments fantastiques dans mes histoires, ce que j’écris n’est pas exactement de la fantaisie. J’aime ajouter un élément fantastique qui donne un sens à l’histoire. J’ai aussi une tendance à l’humour, ce n’est pas exactement un humour que je recherche, mais un humour qui se dessine en ce moment, mais c’est jusqu’à ce que j’obtienne les retours des lecteurs quand ils me disent qu’ils ont beaucoup ri avec mes histoires, que je réalise cet humour. De plus, pour moi, il est très important de se connecter avec d’autres personnes dans n’importe quelle activité, qu’il s’agisse d’écrire une chanson ou une histoire, ou maintenant que je commence à peindre, toujours se connecter avec les autres est très important pour moi.

Diriez-vous alors que pour vous il n’y a pas de bons ou de mauvais livres, pas de bonne ou de mauvaise musique, mais simplement des livres et de la musique avec lesquels vous vous connectez ou non ?

Oui définitivement. Il y a des auteurs avec qui je me connecte et des auteurs que je ne connais pas. Pour moi, il est très important que lorsque je commence à lire un livre, lorsque je le termine, je ne sois pas la même personne qui a commencé ce livre. Peut-être que cela ressemble à quelque chose de très arrogant ou ambitieux, mais ce changement peut être quelque chose d’aussi simple que d’apprendre un mot ou d’avoir un sentiment ou un sentiment que vous n’avez jamais ressenti auparavant. Je suis un grand fan de mèmes et ce que j’aime le plus, c’est que c’est un langage qui se connecte immédiatement. Ils peuvent vous faire rire, vous rendre triste ou vous faire penser à quelque chose auquel vous n’aviez pas pensé. Et j’aime aussi beaucoup que les mèmes soient une culture populaire, quelque chose qui est très à la mode en ce moment et c’est sûrement pourquoi beaucoup de gens dénigrent ou disent qu’ils ne sont pas pertinents ou sans importance, mais je pense qu’ils sont importants … J’aimerais pour tous mes le travail pourrait se connecter avec les gens de la même manière que les mèmes !

A quel moment l’enfant ou le jeune Joselo Rangel réalise-t-il qu’il veut écrire ?

J’ai commencé à lire des histoires dès mon plus jeune âge, mais j’ai vraiment commencé à comprendre que je voulais écrire quand j’ai commencé à lire de la science-fiction, comme quand j’avais 10 ans. Je vois Star Wars au cinéma et tout ce qui a trait à la science-fiction commence à m’intéresser, mais contrairement à d’autres enfants qui avaient accès aux jouets les plus modernes, ce qui m’intéressait, c’était les livres. Dans ma maison, il y avait beaucoup de livres de science-fiction, parce que mon père aimait ça, en plus des sujets liés au paranormal ou aux ovnis. Il y avait aussi un magazine qui s’appelait Duda, qui ressemblait à une bande dessinée dans laquelle chaque semaine il y avait un sujet différent sur les ovnis ou les extraterrestres, alors comme je vous l’ai dit, dès l’âge de 10 ans je suis devenu un très fan de science-fiction, un passe-temps qui Je reste à jour. Et à l’adolescence j’ai commencé à lire plus de littérature universelle et contemporaine, beaucoup de littérature mexicaine ou latino-américaine, mais au final je suis toujours revenu ou plutôt je reviens toujours à la science-fiction, même si parfois ça me fatigue, surtout quand je rencontre des écrivains qui ont de très bonnes idées mais les histoires je n’aime pas comment elles sont racontées.

Alors, quand avez-vous réalisé que vous vouliez être écrivain ?

Eh bien, quand je termine un livre, il m’arrive qu’au lieu de me sentir satisfait, cela génère parfois un sentiment de penser que je veux écrire quelque chose de similaire ou peut-être quelque chose de mieux … Et ces deux sentiments sont ce qui m’a amené à écrire mes propres textes… Beaucoup de gens me disent des choses comme : « Tu es dans un groupe, tu es célèbre, tu composes des chansons, tu as eu beaucoup de succès, pourquoi ce besoin d’être écrivain ? Et la réponse est très simple : c’est à cause de l’amour que j’ai pour les livres et les histoires dès mon plus jeune âge, le désir d’être toujours présent d’une certaine manière dans le monde de la littérature et bien, au final mes chansons petites histoires ou histoires.

Merci beaucoup Joselo. Nous attendons de parler de votre prochain livre.

Merci et salutations à tous les lecteurs normaux.

***

JOSELO PARLE DE SES PROPRES LIVRES :

Chroniques martiennes. Éditorial Universitaria, 2011





Après presque 5 ans à écrire ma chronique hebdomadaire pour le journal Excelsior, mon ami et partenaire partnerlvaro Abitia m’a approché pour me dire que l’Université de Guadalajara voulait publier une collection de livres de musiciens qui ont également écrit. Je lui ai dit que j’aimerais ça, mais que je n’avais pas de livres publiés. Et ce sur quoi je ne comptais pas, c’est qu’il avait déjà l’idée de faire un livre avec toutes mes chroniques du journal, qui étaient environ deux cents. Bref, c’est ainsi qu’est né ce premier tome. Álvaro m’a toujours beaucoup insisté sur le fait que si mon intention était d’être écrivain, l’important était de ne pas arrêter d’écrire et à quel point il l’a fait, car à la fin j’ai eu le sentiment que ce livre a été écrit seul.

Un coup étonnant. Almadia, 2015





Ce livre est né à un moment où j’ai commencé à remettre en question le fait que plutôt que de faire la chronique ou d’être une sorte de journaliste, ce qui m’intéressait le plus ou que je voulais faire, c’est la fiction, et c’est pourquoi j’ai décidé de me mettre à travailler sur ce genre, un peu pensant que seulement avec de la discipline et en écrivant beaucoup j’allais y parvenir… Ayant déjà eu l’expérience de publier une chronique hebdomadaire dans un journal, il m’est venu à l’idée de faire un blog (Mutant Texts), où je me suis fixé l’objectif de publier un je raconte chaque semaine, donc après un an d’ouverture du blog j’avais déjà publié 52 histoires là-bas, qui au final sont presque toutes les histoires qui composent le livre, et j’ai toujours pensé que pour faire n’importe quoi, comme jouer d’un instrument, faire du skate, jouer à des jeux vidéo ou jouer au scrabble (rires) il faut un travail, il faut investir de nombreuses heures et acquérir une discipline, et je l’ai vérifié avec ce livre qui m’a aussi donné la certitude que j’étais déjà sur le chemin d’être un écrivain.

Pierre de Cuba. Tusquet, 2016.





C’est un projet que Editorial Planeta m’a proposé. Son directeur m’a demandé si j’étais intéressé à aller à Cuba pour, à partir de ce voyage, faire une chronique du concert des Rolling Stones à La Havane, en avril 2015. Évidemment, ma réponse immédiate a été : Bien sûr que je le suis ! La première chose qui m’a clarifié était qu’il n’y avait pas de laissez-passer spécial, pas de laissez-passer pour les coulisses ou quelque chose comme ça, que je devais aller comme n’importe quel participant au concert et la vérité est que je m’en fichais … Je devais juste vérifier qu’il n’y avait pas de rendez-vous avec Café Tacvba à épisser ; C’était le Vendredi saint et bien que nous ne jouions généralement jamais ces jours-là, je devais vérifier. Je dois avouer que cela m’a manqué de ne pas avoir de pass spécial coulisses, car rester debout toute la journée était très fatiguant, mais cela en valait la peine et l’expérience était incroyable. Le plus compliqué, c’est que quand je suis rentré et que j’ai dû écrire la critique je me suis dit, dans quoi me suis-je embarqué ! Je ne suis pas chroniqueur, encore moins journaliste… Mais c’était très bien, car j’ai dû apprendre un beaucoup sur la façon d’écrire dans ces genres pour pouvoir faire ma critique dans la troisième du livre qui me correspond, puisqu’elle est divisée en trois parties : une écrite par Javier Sinay, qui est un écrivain argentin, et l’autre par Jeremías Gamboa, un écrivain péruvien, que curieusement je n’ai pas rencontré au concert de La Havane, mais plus tard.

Le Désespéré. Planète, 2018





Comme je l’ai mentionné, en 2014, j’ai publié une histoire hebdomadaire sur mon blog Textos Mutantes, mais avec l’arrivée de 2015, j’ai réalisé qu’en raison de la charge de travail, il allait être difficile pour moi de continuer à le faire chaque semaine et à ce moment-là j’ai décidé de commencer à publier seulement tous les quinze jours. J’ai également décidé que je continuerais à travailler sur l’une des histoires que j’avais écrites en 2014, qui parlait d’un groupe de rock allant à une table de danse, où ils découvrent que l’un des danseurs ressemble à la petite amie du chanteur, alors continuez avec ça histoire, la première chose que j’ai faite a été d’inventer un groupe de rock avec la composition d’un : chanteur-guitariste, bassiste et batteur, un groupe qui avait besoin d’un nom qui m’est venu à l’esprit en pensant à ce que ressentent tous les groupes au début de notre carrière. , de sorte que ce nom a fini par être “Los Desesperados”, en grande partie à cause de ce besoin que les musiciens ont de se connecter, que plus que le succès, ce que vous voulez, c’est avoir un public qui aime et aime vos chansons. Au fur et à mesure que j’avançais dans le développement de l’histoire, j’ai senti que ça donnait beaucoup plus, alors j’ai fini par faire une histoire pour chacun des membres… Et presque sans le vouloir, d’autres personnages apparaissaient : des fans du groupe, des secrets , etc. Je me suis aussi rendu compte que l’histoire avançait chronologiquement et qu’elle contenait déjà de nombreux éléments d’un roman, et que ce que je considérais comme des histoires en étaient des chapitres, avec un dernier chapitre qui est quelque chose de très hors de la réalité… Disons que c’est mon hommage dans le roman à la science-fiction.

La fille qui s’ennuie. Planète Junior, 2020





Beaucoup de gens me demandent pourquoi j’ai décidé de faire une histoire pour enfants – bien que livre d’images soit le nom correct – et ce n’est pas vraiment que je décide ce que je vais écrire… Si j’ai un plan de ce que j’aimerais écrire , je porte toujours un cahier et là je vais écrire ce qui me vient à l’esprit ou les idées qui surgissent, mais en réalité ce n’est pas que ces idées ou ces plans se réalisent toujours … Je suis arrivé à cette histoire pour enfants parce que j’en ai deux filles : Luciana et rsula, à cela il leur lisait toujours ou inventait une histoire à l’heure du coucher. Quand est venu le temps de commencer l’histoire, je leur ai demandé s’ils voulaient que je leur lise une histoire ou que je l’invente, la plupart du temps ils me demandaient d’inventer l’histoire, et prenaient presque toujours comme référence des choses ce qui leur était arrivé ce jour-là à la maison ou à l’école. Une de ces nuits, ce qui m’est venu à l’esprit pour inventer l’histoire, c’est que dans l’après-midi, Úrusla – la plus jeune, qui avait 4 ans et demi à l’époque – m’a demandé si je voulais jouer avec elle.

– “Je ne peux pas, je travaille, joue avec ta sœur” répondis-je.

– “Luciana ne veut pas jouer” fut sa réponse.

– “Joue tout seul.” j’ai dit

– “Je n’aime pas jouer seul.”

– “Bon alors va dans le miroir, regarde-toi et tu auras de la compagnie,” dis-je en plaisantant.

Et c’est de cette anecdote qu’est sortie l’histoire de ce livre, illustré par Nori Kobayashi, une illustratrice péruvienne d’origine japonaise. Elle est une grande fan du Café Tacvba et lors d’un voyage au Pérou, elle nous attendait avec d’autres fans à l’aéroport de Lima. Elle avait des dessins de chacun des membres du Café Tacvba qu’elle nous a donné, et le mien, que j’ai beaucoup aimé, était un Ours à lunettes assis dans un fauteuil, en train de lire, et bien quand je l’ai vu la première chose que j’ai pensé était que il voulait travailler avec elle d’une manière ou d’une autre. Je ne me souviens pas si j’ai tout de suite pensé à l’histoire de The Boring Girl, mais j’ai eu envie de faire quelque chose ensemble, alors je l’ai cherchée et c’était drôle, car au début elle était tellement fan du groupe , ne croyait pas qu’elle voulait que nous travaillions ensemble sur ce livre, dont j’ai adoré le résultat final.

