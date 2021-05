Kult | L’éclectisme sonore de La Femme – El Sol de México

Le groupe français La Femme est de retour avec un nouvel album intitulé Paradigmes, un travail qui les consolide comme une proposition plus extravertie et ludique que par le passé, avec plus de références, de sons – et de langues – que par le passé.

Refusant totalement de récolter un seul style musical ou de partager la même proposition esthétique, le groupe dirigé par Sacha Got et Marlon Magnée revient à la mêlée avec un enregistrement avec plusieurs changements de rythme, arrangements et instrumentation peu orthodoxes.

Fidèles à l’idée de ne pas être catalogués, les membres du groupe établi il y a une dizaine d’années à Biarritz, ont commencé il y a plusieurs mois à sortir plusieurs avant-premières de cet album, conscients que c’est ainsi que la musique est aujourd’hui consommée: petit à petit. peu.

«La façon dont nous sortons notre nouvelle musique est une réaction à la société», déclare le claviériste du groupe. «Aujourd’hui, les gens n’écoutent pas vraiment un disque; ils sautent des listes de lecture et des trucs. C’est pourquoi nous avons dit: d’accord, si vous ne voulez pas entendre un album complet, nous trouverons une nouvelle stratégie pour vous le faire parvenir. “

C’est ainsi que le line-up dirigé par ce duo, auquel s’ajoutent plusieurs membres, jusqu’à compléter neuf membres, déambule sans honte entre chanson, synthpop et punk rock, affichant leurs multiples références et préoccupations artistiques dans lesquelles il est possible de tout. : de Velvet Underground à Kraftwerk.

Outre les trois mini-albums que le groupe a sortis dans le passé, le monde les a rappelés principalement pour leur premier album Psycho Tropical Berlin (2013), avec lequel ils ont remporté le prix des Victoires de la Musique dans la catégorie Meilleur nouvel album, bien qu’en fait, dans son pays, tous ses enregistrements ont été des disques d’or.

En fait, ce nouvel album allait sortir en 2020, mais grâce à la pandémie, sa sortie a été retardée de près d’un an.

Sacha commente que malgré la déception, tout ce temps, il leur a donné l’opportunité d’enregistrer plusieurs clips vidéo, qui accompagnaient chacun des précédents singles qu’ils sortaient.

C’est précisément en 2020 que La Femme a atteint sa première décennie en tant que groupe, qu’en pensez-vous?

Oui! C’est quelque chose de très fou, parce que nous sommes sur le point d’avoir la trentaine, mais quand nous étions sur le point de commencer avec le groupe, nous étions des enfants de 18 ou 19 ans… C’est une sensation très étrange, mais finalement c’est normal; C’est un sentiment humain d’être surpris par le temps qui passe.

Dans ce nouvel album, ils incluent une chanson intitulée “Le Jardin”, qui est la première qu’ils enregistrent en espagnol. D’où vient cette idée?

Le fait est que nous aimons voyager, et à un moment donné nous étions en Espagne, donc après un certain temps à y être, à vivre avec les Espagnols, le souci de faire une chanson en espagnol nous est venu très naturellement, et en gros nous nous sommes appuyés sur un traducteur de google pour le faire hein? Puis Sacha est resté quelques mois à Séville et en a appris davantage sur la langue, alors maintenant nous écoutons beaucoup de chansons en espagnol… Nous aimerions écrire dans toutes les langues du monde, même si notre spécialité est d’écrire en français.

Et en parlant de voyage, ils ont une autre nouvelle chanson qui a émergé dans ce contexte, “Cool Colorado”

Oui, cela s’est produit lorsque nous étions en tournée aux États-Unis, en 2014. C’était une grande tournée, et nous avons traversé des endroits comme le Colorado. En fait, nous nous sentions très bien, car la marijuana était légalisée et nous aimions fumer dans les rues et ressentir ce genre de sensation, en plus du fait que les gens étaient très gentils et que l’air était très pur dans les montagnes … il fallait vraiment en parler dans une chanson!

Et que dire de “Disconnexion”, qui semble être la chanson la plus insolite de cet album?

Oui, je pense que vous avez raison, c’est une chanson très folle, car ce n’est pas une chanson avec la même logique que nous avons habituellement, ce n’est pas du tout traditionnel. Bien que dans nos premiers albums, nous avions déjà fait quelque chose de plus ou moins avec cette intention ou cette structure.

La proposition visuelle qui accompagne Paradigmes est frappante, de l’art graphique de l’album aux clips vidéo qu’ils ont publiés.

Oui, pour nous, toute la partie visuelle est très importante, alors nous avons donné beaucoup de poids à cela… Nous voulions que ce soit comme un film qui raconte une histoire complète, du début à la fin. C’était quelque chose que nous voulions faire depuis longtemps et nous avons finalement eu la chance de le faire cette fois.

Ce qui est remarquable dans leur musique, c’est qu’elle a souvent une dualité, dans laquelle on trouve fréquemment des chansons très pop et très sophistiquées, mais aussi beaucoup qui sont orientées vers le rock avec un esprit plus punk.

C’est certain. Je pense que beaucoup de nos chansons ont cette touche de sophistication, qui se démarque parce que nous accordons aussi beaucoup d’importance à la production … Mais d’autres fois, nous optons pour quelque chose de beaucoup plus simple et plus réel, où nous distribuons du bruit et des trucs.

Que pensez-vous de la scène pop française actuelle? Y a-t-il quelque chose que tu aimes?

Oui, nous avons vu plusieurs bonnes choses; On n’aime pas tout, mais il y a par exemple le Bon Voyage Organisation, qui est un super groupe, surtout sur scène… Ce sont des musiciens très incroyables et chaque concert qu’ils donnent est différent, ils ne vous offrent jamais la même chose.

Avez-vous vu qu’après Paris, Mexico est la deuxième au monde avec le plus grand nombre d’auditeurs sur les plateformes de streaming?

Oui c’est vrai. C’est quelque chose de très fou; Nous n’avions jamais imaginé que cela arriverait, et tout à coup, nous avons découvert qu’il y a beaucoup de gens qui connaissent le groupe, ce qui est génial. Pour nous, c’est incroyable d’être entendu dans un pays comme le Mexique, par des gens qui pour la plupart ne comprennent même pas les paroles de nos chansons, mais qui sont emportés par l’ambiance des chansons … Nous avons toujours aimé le Mexique. , parce qu’ils s’intéressent beaucoup au rock and roll.

Comment vous souvenez-vous du concert que vous avez donné ici il y a quelques années?

C’était quelque chose de très fou, car le tremblement de terre de 2017 venait de se produire à Mexico, et comme il y avait plusieurs dégâts dans la ville, les gens étaient très effrayés et tristes, il y avait même ceux qui nous disaient qu’il ne fallait pas jouer, parce que le Il y avait de la place où il pouvait tomber, il y avait de la peur … Mais nous avons dit, nous sommes là, allons jouer et devenir fous. Nous avons toujours des souvenirs intenses quand nous pensons au Mexique; Vous êtes vraiment des fans et j’aime que les gens soient intenses quand on parle d’art.

En parlant de concerts, envisagez-vous déjà de remonter sur scène?

Oui, nous avons un nouveau line-up et nous répétons très fort pour sortir et jouer le plus tôt possible… J’espère que nous aurons l’opportunité de faire une tournée complète pour vous présenter ces nouvelles chansons!

