Kult | Les Pilotes : conquis par l’Amérique latine – El Sol de México

Dès ce 4 juin, l’album Alianza Atlántica du duo espagnol Los Pilotos est disponible, un album très attendu et dont nous avons déjà fait quelques tests sous forme de singles. Et c’est pour cette raison que nous avons eu l’occasion de discuter avec Banin, qui est l’un des pilotes de ce voyage transatlantique.

Banin, pour ceux d’entre vous qui ne connaissent pas encore le groupe, dites-nous qui sont Los Pilotos.

Les Pilotes sont Florent et Banin, qui viennent d’un groupe appelé Los Planetas, qui je pense n’a pas besoin de beaucoup d’introduction, mais pour ceux qui ne nous connaissent pas, je dirai seulement que nous sommes un groupe qui a émergé à Grenade, en Espagne en les années 90 auxquelles je rejoins dans son troisième album A Week in the motor of a bus. Bon, c’est approximativement en 2010 que Florent et moi avons décidé de démarrer le projet Los Pilotos, un peu parce qu’avec Los Planetas nous étions sans activité depuis environ un an et Florent et moi voulions vraiment faire des choses différentes, profiter d’un longtemps en studio, pour faire des choses qu’on n’avait pas eu l’occasion de faire avec Los Planetas, à cause de la dynamique propre du groupe. C’est ainsi que nous avons sorti notre premier album sous le nom de Los Pilotos en 2011, un album de musique instrumentale qui a été suivi d’un autre en 2014 également instrumental, mais déjà beaucoup plus avec le format chanson… Et c’est jusqu’en 2018 que nous avons sorti un EP de 4 chansons qui est un aperçu de l’album qui sort aujourd’hui.

Non pas que cela me surprenne, mais pourquoi un album de collaborations avec de purs artistes latins ? Je sais que cela peut sembler suffisant, mais je comprends aussi que le “latino indie” est à la mode en Espagne.

C’est un processus qui a commencé en 2005, avec le premier voyage de Los Planetas au Mexique. Viennent ensuite les visites de 2009, 2014 et 2017, avec lesquelles nous apprenons à mieux connaître la scène de toute l’Amérique latine, grâce à des personnes comme vous et bien d’autres amis qui nous enseignent des artistes désormais incontournables dans nos playlists, et qu’à la fin nous sommes entrés dans un processus comme tomber amoureux … Déjà avec nos voyages dans d’autres pays comme le Chili, la Colombie et l’Argentine, nous nous rendons compte qu’il existe une scène d’artistes ultra-rapides qui font des choses ici en Espagne nous n’avions aucune idée de l’existence, puisque seules les choses commerciales viennent ici qui ont déjà fait leurs preuves. Alors quand on a pris la décision de faire un album avec des chanteurs invités, la démarche logique était qu’ils soient des artistes latins. Il existe également quelques précédents : en 2016, Plastilina Records a sorti un album hommage à la chanteuse Jeanette avec des artistes presque purement latins, à l’exception de deux ou trois collaborations d’artistes espagnols ; là, nous avons collaboré sur une chanson avec La Bien Querida, avec une version d’une chanson de PicNic, qui était leur premier groupe. L’autre précédent est que vers 2012 nous avons fait un remix pour Algodón Egipcio, un artiste qui collabore avec « Alianza Atlántica » et que nous admirons beaucoup.

La pandémie a-t-elle affecté la planification et l’enregistrement de cet album ou l’avaient-ils déjà avant la fermeture ?

L’album était déjà prévu, mais le processus a été très lent. Comme je le disais, le premier EP est sorti en 2018, et au départ l’idée c’est que ce n’était pas un album complet, mais 3 EP, quelque chose qui nous convenait très bien de par la nature même du projet, pour qu’on puisse d’après eux, des artistes invités nous les envoyaient, mais finalement Florent et moi nous sommes impliqués dans le projet Fuerza Nueva, avec Los Planetas et Niño de Elche et nous avons été plongés dans ce projet pendant environ un an et un la moitié sans pouvoir consacrer le temps qu’on voulait à l’Alliance Atlantique. Alors quand la pandémie frappe et qu’elle nous frappe comme une vaisselle, la vérité c’est que ça me va très bien car j’ai beaucoup de temps pour travailler sur ces chansons en le studio à la maison et pouvoir les finir avec toutes les collaborations. En résumé, ce n’était pas un album prévu pendant la pandémie mais cela nous a aidé à le terminer, car en 2020 nous l’avions déjà occupé sur la tournée Fuerza Nueva et nous aurions sûrement également commencé à enregistrer un nouvel album de Los Planetas, qui pour ces dates nous avions déjà quatre ans sans rien prendre de nouveau.

Comment s’est passée la communication avec les artistes impliqués dans l’album et comment ont-ils reçu l’invitation à collaborer ?

Eh bien, tout a commencé par appeler les amis que nous avons au Mexique, comme Camilo Lara, de l’Instituto Mexicano del Sonido, pour leur demander leur aide et leurs conseils. C’est aussi que nous avons demandé les premières chansons à des artistes que nous connaissions déjà, et ce processus était plus facile, mais une fois ces contacts épuisés nous avons commencé à frapper à la porte d’amis qui connaissaient d’autres artistes sur lesquels nous voulions collaborer. ça s’est très bien passé aussi et c’était très rapide, mais une fois que ce parcours était également complet, ce que nous avons fait, c’était à la manière des vendeurs d’assurances, en frappant à la porte et en invitant directement les artistes. Nous avons aussi l’aide de Miguel, de l’agence espagnole Charco, qui nous a beaucoup aidé ainsi que notre ami mexicain Juan Vázquez, de l’agence Casa Maracas, ici à Grenade.

Je trouve très intéressant qu’à travers cet album vous aidez ces artistes à se faire connaître en Espagne et il en sera sûrement de même avec Los Pilotos de ce côté-ci de l’Atlantique.

Eh bien, la vérité est que je ne le sais pas et seul le temps le dira, mais ce dont je suis sûr, c’est que grâce à la musique urbaine, le panorama est en train de changer pour les artistes hispanophones du monde entier, car au final Les trois grandes musiques les labels sont des labels anglo-saxons et ils sont plus soucieux de promouvoir les artistes anglo-saxons et toute leur culture, et cette hégémonie et ces filtres qu’ils mettent en place existent depuis de nombreuses années. Désormais, avec les plateformes de streaming comme Spotify, vous avez accès à tout, mais ces mêmes labels multinationaux sont les propriétaires de Spotify, ils vous apprennent donc ce qu’ils veulent, donc notre travail consiste à plonger et à parcourir les listes de lecture pour trouver ce qu’ils veulent. à entendre donc on considère que notre album c’est un peu inviter les gens à écouter tous ces artistes latino-américains, à voir tout le talent qui est là et c’est que par exemple dans des pays comme l’Angleterre les années passent et c’est très difficile trouver des groupes qui font quelque chose d’intéressant.

Parlons un peu des chansons de l’album. Le premier single est « Frane selak », le thème qui a pour invité Santiago de Little Jesus (Mexique)

Oui, Little Jesus est un groupe que nous avons toujours beaucoup aimé et nous avons fait cette collaboration fin 2018, alors que nous commencions le projet de cet album. Ce qui est amusant, c’est qu’à l’époque, nous voyions Little Jesus comme un groupe indépendant et maintenant que nous avons l’album terminé, le groupe est devenu quelque chose d’énorme, très bien pour eux.

“Embrouillé dans mes doigts” Pamela Rodríguez (Pérou). Je l’ai découverte via Spotify. Je faisais des listes avec les artistes que j’aimais et que je voyais comme des collaborations possibles pour l’album et l’une de ces suggestions que l’algorithme vous fait était de savoir comment j’y suis arrivé et j’ai vraiment aimé leurs chansons ; Elle a accepté avec plaisir de rejoindre le projet et au final elle sera l’invitée pour chanter les chansons dans les concerts que nous donnerons pour présenter l’album.

« Cendres sur le sol » et « Je ne rate rien », avec Pedrina (Colombie). C’est une fille très assidue et participe avec deux chansons. L’histoire, c’est que je voulais vraiment que ce soit sur l’album, alors je lui ai directement envoyé deux chansons pour qu’elle puisse choisir la possibilité de juste l’interpréter et l’autre d’écrire les paroles et de mettre sa créativité dans les mélodies, mais au final elle Elle a compris que dans les deux chansons nous voulions qu’elle écrive les paroles et la mélodie et le résultat des deux chansons était incroyable, alors je lui ai demandé d’aller de l’avant avec les deux et bien, nous lui sommes très reconnaissants pour son amour et son dévouement au projet.

Merci beaucoup, Banin, j’espère que très bientôt nous pourrons voir au Mexique la présentation en direct de ces chansons.

Espérons que oui, qu’il en soit ainsi et que ce sera bientôt… Un gros câlin !

