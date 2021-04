Kult | Mogwai: un quart de siècle pour de bon

Cela fait un quart de siècle que Mogwai fait irruption sur la scène musicale avec sa proposition rock dense et intime, presque toujours instrumentale, qui peu à peu séduit de plus en plus de fans à travers le monde.

25 ans après la sortie de ce premier EP appelé Young team, le groupe dirigé par Stuart Braithwaite est l’un des groupes les plus respectés du rock alternatif mondial, non seulement pour leurs albums studio, mais aussi pour la quantité considérable d’enregistrements qu’ils ont réalisés. pour les bandes sonores.

Nous avons donc cherché Stuart lui-même, pour faire le point sur les résultats de son groupe, juste au moment où ils ont un nouvel album en circulation, intitulé As the love continues.

Se trata de su décimo álbum, que lejos de ofrecer sorpresas, continúa por el mismo camino que han trazado, y que los ha llevado a ser un acto bastante popular, pues tienen 850 mil escuchas mensuales en Spotify, y más de 600 mil seguidores en Facebook; pas mal pour un groupe qui fait de la musique complètement en dehors des standards commerciaux.

Stuart, comment cette pandémie vous a-t-elle traité?

Eh bien … je vais bien. Wow, comme tout le monde: je n’ai pas pu voyager, je n’ai pas pu voir ma famille, ce qui n’a pas été formidable, mais je vais bien, j’ai un peu d’espace ici et je gère bien.

2020 a marqué le 25e anniversaire de l’ascension de Mogwai. Comment te sens tu à propos de ça?

Pour être honnête, je suis très fier; Je veux dire, ça fait longtemps, mais nous avons aussi fait beaucoup de musique, en plus nous sommes allés dans des endroits formidables et nous nous sommes beaucoup amusés. Je suis vraiment très fier d’avoir réussi à faire cela pendant si longtemps.

Après tout ce temps, votre idée originale du groupe a-t-elle changé?

Mh… Pas vraiment, je pense que ce sont toujours les mêmes idées. Évidemment, la portée que nous avons change, car maintenant nous jouons pour plus de gens, mais l’idée de comment nous faisons de la musique et ce que nous voulons faire reste la même que jamais.

Et maintenant, ils ont ce nouvel album, As the love continues, avec lequel d’ailleurs ils ont atteint le numéro un des charts britanniques pour la première fois.

Oui… ça fait du bien. J’ai été assez surpris quand j’ai appris cela. C’était très inattendu, mais c’était aussi une semaine amusante. Je pense que j’étais assez nerveux, parce que nous ne savions pas ce qui allait se passer, et ensuite j’étais heureux quand cela s’est produit.

Ont-ils fait quelque chose de différent cette fois?

Nous n’avons fait qu’un concert live en ligne, une semaine avant la sortie de l’album, donc nous avons joué toutes les nouvelles chansons et peut-être que c’était quelque chose qui a aidé, mais nous n’avons vraiment rien fait de différent, pour être honnête.

Pensez-vous qu’au fil des ans, votre musique est devenue un peu plus accessible ou plus facile à écouter pour un public plus large?

Peut-être, parce que pour être honnête, certains de nos premiers trajets étaient plus difficiles. Je pense que peut-être que maintenant plus de gens s’intéressent au type de musique que nous jouons, et surtout cette année où les gens considèrent peut-être la musique comme quelque chose qui les aide sûrement personnellement … Je pense que le fait que notre musique est assez émouvante, peut-être nous a aidés à entrer en contact avec plus de gens maintenant.

D’un autre côté, leur musique a toujours eu cet ingrédient ambiant, presque cinématographique, c’est pourquoi ils ont déjà fait beaucoup de musique pour les bandes sonores. Votre façon de travailler change-t-elle pour vous lorsque vous le faites sur demande?

Oui, c’est différent parce que les gens vous demandent de faire quelque chose au lieu de décider de le faire vous-même, mais j’aime les deux façons de travailler, car il est bon de se mettre à l’épreuve et de voir comment on peut appliquer ce que l’on fait au projet ou le travail d’une autre personne … Certainement, c’est quelque chose que nous avons aimé faire.

Quand je pense à Mogwai, la première idée qui me vient à l’esprit est qu’il s’agit d’un groupe « sérieux ». Êtes-vous d’accord avec cela?

Oui … même si parfois notre groupe ou certaines histoires sont assez idiots, il y a toujours cette base musicale que nous avons prise depuis le début du groupe et dont l’influence est venue de groupes comme Joy Division et My Bloody Valentine. Disons que nous voulions simplement créer notre propre monde, peut-être pas aussi bon qu’eux, mais être notre propre monde.

Heureusement, ils ont une légion d’adeptes qui se connectent très bien avec le groupe.

Oui… les gens nous connaissent assez bien, donc ils nous comprennent. Quand nous avons commencé le groupe, beaucoup pensaient parfois que nous étions très sérieux et, même si oui, notre musique est très sérieuse … Nous sommes en fait des gars normaux, nous ne jouons plus bête comme quand nous étions plus jeunes, donc ils ne peuvent plus nous méprendre ; Je pense que maintenant les gens ont une bonne idée de ce qui se passe avec nous.

En parlant de cela, il fut un temps où ils donnaient beaucoup de choses à dire, parce qu’ils étaient de grands détracteurs de Blur… Comment te souviens-tu de ces jours?

Eh bien oui… C’était il y a longtemps. C’était très amusant, mais cela s’est produit précisément lorsque nous étions très jeunes, maintenant nous en sommes sortis.

En parlant d’artistes que vous aimez, y a-t-il peut-être de la musique que vous écoutez, même si les gens ne vous l’associent pas autant?

Eh bien, j’écoute beaucoup de musique pop; J’aime beaucoup Lana del Rey, Lady Gaga, j’aime aussi le hip-hop comme Public Enemy, Kendrick Lamar et la musique classique. J’écoute presque tout; J’ai aussi commencé à aimer le vieux jazz, en fait j’écoute beaucoup de musique, de styles différents.

Et quel serait votre groupe préféré à Glasgow?

Arab Strap, définitivement. Parce qu’ils sont vraiment géniaux et que leurs disques sont parmi les meilleurs que j’ai entendus depuis longtemps.

En parlant d’Écosse, comment pensez-vous que le Brexit les affectera?

Je pense que cela ne fera que poser des problèmes, en fait je suis plus préoccupé par les jeunes musiciens … Nous pouvons probablement bien le gérer, mais cela va affecter beaucoup de jeunes musiciens et aussi des gens d’autres pays, comme la France ou l’Allemagne, qui ne pourra plus venir si facilement … Je pense que tout ce qui a mal tourné, c’est une mauvaise situation qui a provoqué.

Si je me souviens bien, ils n’ont joué que deux fois au Mexique, n’est-ce pas?

Je ne me souviens pas bien des endroits, ils ne sont pas allés plusieurs fois, mais nous aimerions certainement y aller plus. C’est un pays que j’aime beaucoup et que j’ai visité d’autres fois, en plus de quand nous sommes allés jouer. C’est un très bon pays et j’aime les gens, qui sont généralement très sympathiques, en plus j’ai adoré les ruines de Tulum … C’est vraiment un pays incroyable.

De quoi vous souvenez-vous du Mexique?

Eh bien, nous sommes allés en vacances à la baignade une fois et cela s’est avéré être l’une des choses les plus cool. Nous sommes également allés dans une baie et avons vu de nombreux dauphins et lamantins, ainsi que les temples mayas. Nous avons passé un moment merveilleux au Mexique, c’était vraiment de bons moments.

Merci beaucoup, Stuart.

Merci! Nous avons hâte de revenir jouer avant vous les gars. Nous adorons le Mexique et nous voulons revenir bientôt.

