Kult | Ramón Amezcua : la connexion germano-mexicaine – El Sol de México

Nous connaissons Ramón Amezcua, alias Bostich, depuis les années 90, lorsque de l’underground frontalier il sort des matériaux IDM, de la techno et même de la musique industrielle comme Tempo D ‘Afrodita (1992) et Elektronische (1994). Même si ce n’est qu’à la fin de cette décennie, déjà pratiquement avec un pied dans ce siècle, qu’un plus grand nombre d’auditeurs ont commencé à le connaître, déjà dans le cadre du célèbre collectif Nortec.

Depuis lors, Bostich s’est bâti une réputation non seulement en tant que co-auteur de ce son distinctif que Tijuana a donné au monde, mais aussi en tant qu’artiste électronique qui revient parfois à ses racines et s’enferme en studio pour reproduire quelque chose. tout seul.

Il l’a fait en 2006 avec son autre alterego de Point Loma, avec qui il a produit l’album Forneo, encore plus axé sur l’électronique, disons “pur” ou sans folklorisme entre les deux, et plus récemment avec un autre album intitulé Aries (2018), avec lequel Amezcua a continué à faire diverses approches de ce genre qu’il n’abandonnera sûrement jamais.

Mais maintenant, la nouveauté est que Bostich, ou plutôt Amezcua, a été impliqué dans un autre projet, également de musique électronique, bien que de nature plus expérimentale, qui porte le titre de Quetzalkrautl, terme qui désigne l’union de Quetzalcóatl, le toltèque à plumes Serpent , avec le genre du krautrock, c’est-à-dire la rencontre de deux mondes : le Mexique et l’Allemagne.

L’artiste qui met l’ingrédient allemand est Harald Grosskopf, le producteur de musique électronique qui a sur son curriculum vitae un nombre considérable de ses propres œuvres, ainsi que des collaborations avec des artistes et des artistes de renom comme Ash Ra Tempel, Klaus Schulze et le groupe Wallenstein, pour n’en citer que quelques-uns.

Grosskopf & Amezcua s’appelle le projet à des fins pratiques et il est né, comme beaucoup de records de cette époque, au milieu de la pandémie, alors que les artistes étaient enfermés, cherchant à explorer de nouvelles formes de création artistique.

La rencontre entre les deux a eu lieu au sein d’un réseau social, où après avoir échangé quelques points de vue, les deux ont entrepris la recherche de ce qu’ils appellent “un remplacement pour la domination musicale anglo-américaine”.

« Au début, je n’ai pas dit à Harald que j’étais son fan et que je suivais sa carrière depuis les années 70, puis il s’est rendu compte que je faisais partie de la scène de la musique électronique au Mexique, et c’est de là qu’est venu le lien. toute l’influence que la musique électronique allemande a eue au Mexique, du kraut à la techno », commente Amezcua dans une interview à El Sol de México.

« Quetzalkrautl est un matériau qui projette mes influences et racines de la musique électronique et qui nous relie à un personnage authentique des débuts du kraut rock, comme Harald Grosskopf », dit-il.

Sur la pertinence de ce personnage, Amezcua ajoute : « J’ai suivi le travail d’Harald Grosskopf depuis la fin des années 70, pendant mes années lycée j’écoutais sa musique et ses collaborations avec Klaus Schulze et Ash ra Tempel.

Il dit que le rapprochement s’est produit lorsqu’ils sont devenus amis sur Facebook, et Harald a écouté l’une de ses démos qu’il avait téléchargée sur Internet :

« C’était un exercice que j’ai fait avec la boîte à rythmes Drumtraks et mon synthétiseur Vostok… Il m’est venu à l’idée de l’inviter à collaborer, de voir ce qui allait se passer, mais je n’imaginais pas qu’il accepterait… Le premier morceau était terminé sous peu et nous avons décidé de continuer à partager des fichiers audio, et c’est ainsi qu’en quelques semaines nous avions déjà ces six morceaux… Et c’est à ce moment-là qu’est venue l’idée de les partager sous le nom de Quetzalkrautl », raconte le musicien mexicain.

TOUT À DISTANCE

Le processus créatif a été réalisé à distance, en échangeant des idées et des enregistrements via Internet, qui est devenu pendant de nombreuses années un support idéal pour ce type de dynamique.

Harald a utilisé des logiciels sur la plupart des pistes dans la distribution des fonctions, tandis qu’Amezcua s’est concentré sur les synthétiseurs emblématiques de l’ère Kraut, tels que le synthétiseur EMS VCS3, un clone du Moog Modular, et d’autres synthétiseurs tels que l’ARP2600, Aries. , Roland TB-303, et Space Echo effets et un Moog Delay.

Le résultat final est, comme le dit le communiqué de lancement lui-même : « La combinaison de deux précurseurs des industries électroniques de leurs pays qui forme un discours qui exalte les cultures de leurs origines et parvient à les mélanger d’une manière à la fois respectueuse, comme avant-gardiste » ou comme Amezcua lui-même l’englobe, en trois concepts simples : DMF Deutsch-mexikanische Freundschaft, c’est-à-dire : amitié germano-mexicaine.

Et c’est ainsi que passe cette expérience de près de 40 minutes, dans laquelle les deux artistes livrent une œuvre instrumentale, avec un certain quota expérimental, mais pas pour cette raison difficile à assimiler. Parfois ambiant, parfois sombre, et avec des hommages clairs comme « Ligeti », un morceau hommage au compositeur d’avant-garde György Ligeti, qu’Amezcua considère comme une grande inspiration.

Bien que pour l’instant l’album ne soit disponible que sur les plateformes de location de musique, Amezcua dit qu’ils ont l’intention de le sortir sur vinyle et cassette, comme l’exige le protocole du 21e siècle.

Il espère également qu’ils pourront le présenter en direct, pour lequel il dit qu’ils travaillent déjà sur la partie visuelle avec le collectif F3, de Mexico, qui est un projet Media Art intégré par les artistes et designers Gabriela Reyes. [Cero Tres] et Jorge Flores [FF].

Et en parlant de la partie visuelle, une autre partie intéressante est la pochette de l’album, qui dans ce cas a été développée par Fritz Torres, le même concepteur de toutes les pochettes Nortec : Bostich + Fussible.

Amezcua dit que dans ce cas, l’idée était de lier l’image du serpent à plumes avec quelque chose qui avait à voir avec les circuits électroniques et avec l’aigle allemand.

A propos de Milovat, le label qui sponsorise cet enregistrement, le musicien assure : « C’est un label que nous avons démarré chez nous avec les projets de Grenda, Myuné et le mien (comme Ramón Amezcua), pour éditer plus facilement nos productions et en même temps temps de soutien aux projets émergents de tout courant musical ».

En fin de compte, cet effort des deux musiciens semble remplir non seulement la tâche de mettre à jour la tradition historique du krautrock en tant que mouvement artistique, mais aussi l’objectif d’ouvrir les lacunes tant attendues qui bouleversent le discours anglo-américain dominant. Et est-ce que Harald Grosskopf connaît aussi l’histoire de la musique de ce côté de l’étang, alors il dit :

“Au Mexique, de mon point de vue, il y a quelque temps, il y a eu un développement similaire à celui qui s’est produit en Allemagne avec l’émergence de la musique électronique et du krautrock à la fin des années 60.”

