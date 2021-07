Kult | Sgt. Papers : Vivre de punk ? Impossible – Le Soleil du Mexique

Sgt Papers est un duo rock de Sonora, formé en 2017 par les frères Felipe et Iván García. Si nous devions les étiqueter pour une meilleure compréhension de tous, il faudrait mentionner des styles tels que le punk, le garage et le rock psychédélique.

La même année de sa formation, le duo de puissance, originaire de la ville d’Hermosillo, au cœur du désert de Sonora, a sorti Sgt. Papers Lonely Psych Punk Band, leur premier matériel édité indépendamment avec lequel ils ont réussi à attirer l’attention. bonne partie de la scène alternative au Mexique et dans d’autres pays, ce qui les a amenés à faire quelques tournées au Mexique et aux États-Unis, ainsi qu’à jouer dans différents festivals.

Concernant le nom du groupe et le titre de leur premier album, ils se limitent à dire que « Quelqu’un a dû dénigrer les morsures ».

Dans le même temps, Iván met en avant des groupes comme The Spits et NOFX, tandis que Felipe dit qu’il admire les groupes qui ont un concept ou un son bien défini et qui peuvent faire une carrière durable sans devenir un produit de l’industrie :

« Il y a beaucoup de choses bien faites qui inspirent : Ces dernières années, King Gizzard, St. Vincent, The Oh Sees, The Marias et aussi The Spits…. Du Mexique, j’aime Los Blenders et de France il y a Faux Real, Justice, La Femme, les vieux Daft Punk et plus encore… Quant à l’inspiration musicale, à cause de mon travail j’essaie de varier ce que j’écoute », assure-t-il.

En 2019, le groupe a sorti son deuxième album Me Hiciste Brujería, qui a également été bien accueilli sur le circuit indépendant, notamment dans le nord-ouest du pays, où les deux membres du groupe ont commencé à participer en tant que promoteurs, producteurs et même d’autres artistes.

Maintenant que le groupe se prépare à sortir son troisième morceau, déjà avec le soutien du label Devil in the Woods, ils ont sorti quelques extraits, qui sont les singles “It feel good” et “It is not for Everyone”, deux morceaux qui, selon eux, parlent de l’importance de tout faire soi-même et de “mettre les batteries et s’exiger”.

En fait, ces deux avant-premières de leur nouveau matériel sonnent mieux que tout ce que le groupe avait enregistré auparavant, en particulier au niveau de la production. Ils prétendent que c’est parce que cette fois ils ont eu beaucoup de temps pour tout enregistrer et peaufiner les détails.

Dans l’une de ces nouvelles chansons, Sgt. Papers assure que “Ce truc rock n’est pas pour tout le monde” et ils en sont convaincus.

Autant ils sont convaincus d’être soutenus par le propriétaire du label, Mike Cloward, qui déclare : « Sgt. Papers incarne le véritable esprit du rock and roll. Ils ont d’excellents riffs, donnent un concert spectaculaire et profitent de chaque occasion pour se challenger et passer au niveau supérieur. “, tandis que Carla Sariñana, leur responsable de label, assure qu’ils sont l’un des groupes qui représentent la nouvelle scène rock de ce pays : ” C’est un groupe qui ne peut guère passer inaperçu. Sa musique est énergique, amusante et montre la force du rock made in Mexico.”

Le sens de l’humour

En regardant les vidéos et en écoutant les chansons du groupe, dont beaucoup sont aussi courtes que l’exige le label punk, il est clair que le sens de l’humour est un ingrédient important dans leur projet :

« Fondamentale », dit Iván. « Sans humour nous ne sommes rien, ajoute Felipe : « Nous ne sommes pas des sex-symbols et moins romantiques ou des influenceurs comme Camilo ou Whiplash ! Nous ne sommes pas non plus des gosses tumblr esthétiques cool comme ceux de Señor Kino… Il n’y a pas grand-chose à voir avec, alors quoi de plus drôle que deux gros hommes qui jouent vite et transpirent ? ”

Concernant la situation de n’être que deux membres dans le groupe, Felipe assure qu’il y a plus d’avantages que d’inconvénients, arguant que le côté positif est qu’ils ont moins de dépenses lorsqu’ils partent en tournée, qu’il y a moins de bureaucratie lors de la prise de décisions, plus sur scène pour eux seuls, et que la restauration soit plus efficace… quand il y en a. En revanche, il considère que le seul revers est qu’il n’y a personne à blâmer quand ils ont tort.

Concernant le type de personnes qui suivent Sgt. Papers, les plateformes de location de musique montrent que 76% de leurs auditeurs sont des hommes, 20% des femmes et 4% des non-binaires, la majorité entre 18 et 27 ans, et seulement 3% de mineurs. .

“Ce sont des gars qui aiment ce qu’on fait, j’ai vu qu’on a inspiré d’autres grosses personnes et on est aussi suivi par beaucoup de musiciens qui veulent monter leur propre projet”, disent-ils.

À propos de son Hermosillo natal, et de la scène musicale locale, Felipe nous dit : « Il fait chaud… Cette semaine nous étions à 42°C. Mais nous recommandons Cosas Ilegales (un des projets d’Iván), Margaritas Podridas, Natanel Cano, qui est aussi de Hermosillo, Simpson Ahuevo, la nouveauté de Señor Kino, Necromorfo, LEBO et Joyces, qui est de Nogales, mais est ici proche ”.

Ils disent que la plus grande fierté que leur ville a exportée sont l’âne percheron -un plat traditionnel de leur état- qu’ils considèrent comme « un pasadés », ainsi que le soi-disant « Sonoran Dogo ».[Salto de ajuste de texto]« En termes de musique, cela dépend de vos goûts, ajoute Iván : « De Yahir, Yuridia, en partie Valentín Elizalde, aux corridos menteurs et à toute la vague de groupes des trois dernières années.

En parlant de projets alternatifs et d’autres occupations, Iván partage qu’en plus de jouer dans Cosas Ilegales, il fait également partie de groupes tels que Los Diabólicos et Patas :

“Cela m’amuse de pouvoir écrire différentes choses et de les intégrer dans le groupe idéal, de partir en tournée avec différents amis et de toujours pratiquer la créativité… Je vous invite à écouter certains de ces projets et à venir nous voir jouer. ”

Felipe ne joue pas dans d’autres groupes, mais il participe en tant que producteur avec d’autres artistes :

« À mes yeux, c’est un travail technique, mais aussi créatif et collaboratif. L’année dernière, je travaillais avec Joyces, je faisais des beats pour du rap et je travaillais sur un morceau de rap-trap avec La Chico, en organisant et en produisant Immer Rojas qui joue du norteño régional, et sur certains morceaux du dernier album de Señor Kino. … J’ai aussi fait le dernier de The Froys, Holy Sunn et quelques autres qui me manquent. J’aime travailler avec des projets très différents, ça me tient éveillé », dit-il.

Les coiffes

Concernant leurs performances live, Iván s’empresse de dire qu’elles commencent bien et finissent mal : « Il y a beaucoup de sueur et de fluides sur scène, ceux qui sont devant sont un peu sourds mais on s’est tous bien amusés.

Iván se souvient que sa présentation au festival Stoned and Dusted, à Joshua Tree, en Californie, était l’une de ses préférées, car c’était « un festival qui ressemble plus à un rituel rock » et ils ajoutent que lorsqu’ils jouent à Mexico, c’est toujours très amusant, car l’énergie est généralement explosive.

Felipe souligne un autre festival local appelé Posadelic : « C’est important pour nous, parce que c’était nos débuts et nous avons joué quelques fois de plus, c’était toujours bien… Les pièces du Black Dog me manquent aussi, quand la salle (Capilla de los Muertos ) c’était au sous-sol et chaque événement était comme un sauna ».

Mais ils ont également eu des contacts malheureux et des accidents liés aux stupéfiants et au surnaturel :

Felipe se souvient d’une fois qu’ils ont joué dans un endroit appelé Zebulon, à Los Angeles, en Californie : show … quand nous devions jouer, j’étais encore très “buzzée” et à ma grande surprise, John Dwyer de The Oh Sees était dans le public. J’ai joué horriblement, j’ai l’impression de me ridiculiser devant une idole. J’avais très tort, j’étais déçu de moi-même, mais je pense avoir retenu ma leçon ».

De son côté, Iván se souvient : “Je suis mort à Bloody, un endroit du Black Dog… Quelque chose avait cette pizza, mais j’ai réussi à traverser le plateau avec succès et à apprendre à notre oncle Brant Bjork de quoi nous sommes faits”.

Qu’est-ce qui viendra

En décembre 2021, le groupe se produira au MonkeyBee Fest à CDMX, aux côtés d’artistes tels que Electric Six, The Spits, Cardiel et Los Esquizitos. Mais ils ont aussi des concerts prévus en août et septembre, à Sinaloa et peut-être en Arizona.

“Tout est en train de prendre forme, alors attendez-nous bientôt dans votre ville”, disent-ils.

Vivre du punk

Concernant la possibilité de vivre de ce qu’ils font, Felipe assure qu’il l’a pratiquement réalisé :

«Pendant quelques années… Avant la pandémie, j’avais un travail où j’étais booker d’un endroit et j’avais quelque chose à régler. Mais je suis aussi producteur et ingénieur du son, donc j’enregistre des albums et ouvre un studio (Onda Sonora), bien que les groupes paient peu et que la pandémie ait été forte… Aussi le manager ou promoteur d’événements. J’ai fait une mini écloserie de poissons rouges, et pendant un certain temps j’ai aussi acheté, réparé et vendu des caméras argentiques. Tant que tout se rétablit et que rien n’est stable, je me considère comme un arnaqueur à plein temps. Ne vivant que de notre musique, je la vois comme quelque chose de lointain, même si ce ne serait pas mal.

Iván dit qu’il ferait mieux d’avoir déjà “un vrai travail”, bien qu’il dise que ce n’est pas si mal :

“Je ne pense pas que vivre de la musique soit une option, j’ai aussi un temps pour entrer dans le monde du tatouage et apprendre, connaître l’histoire, c’est quelque chose dans lequel je vois un peu plus d’avenir, économiquement parlant”, dit-il.

Ce sera en octobre 2021 que le groupe sortira son troisième album en forme, intitulé SGTP, qui, comme les précédents, sera entièrement produit, enregistré et mixé par eux-mêmes et sortira aux formats vinyle et numérique.

Avant de dire au revoir, Iván suggère à ses collègues musiciens de ne pas utiliser de pédales multi-effets, tandis que Felipe ajoute : « Les réseaux sociaux sont un piège, ils nous tiennent par les couilles ».

