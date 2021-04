Kult | Steve Aoki: Au-delà des pistes de danse et des raves – El Sol de México

Il n’est pas seulement l’un des DJ les plus connus au monde. Les domaines dans lesquels l’Américain Steven Hiroyuki Aoki, mieux connu sous le nom de Steve Aoki, s’est aventuré, toujours avec succès, sont si divers qu’il est devenu l’une de ces figures qui dépassent le strict musical, pour être considérées comme des gens du divertissement.

Et c’est qu’en plus de sa carrière de producteur, de directeur de disque et bien sûr de star de la musique, l’artiste s’est démarqué en tant qu’entrepreneur dans la restauration, la mode et même la science.

▶ ️ Restez informé sur notre chaîne Google Actualités

Dans une interview à El Sol de México, Aoki parle de toutes ces facettes et rappelle son lien avec des mouvements actuels comme le féminisme et le punk, avec lesquels il était lié bien avant de devenir une célébrité.

Habile, comme il est chaque figure de sa taille, il ne perd pas de temps et n’hésite pas à dire qu’il a lancé une nouvelle division latine de son label Dim Mak, qui porte le nom de Dim Mak En Fuego, avec lequel il a signé le Le groupe mexicain Aquihayaquihay et le chanteur vénézuélien Andrekza.

«J’adore voir les jeunes artistes grandir et je suis très, très excité et heureux à ce sujet», dit-il.

Steve, ces dernières années, vous avez laissé votre intérêt et votre connexion à la culture latino-américaine.

Oui! Eh bien, depuis que je suis parti en tournée en tant que DJ, l’un de mes endroits préférés pour jouer était le Mexique, et c’est parce que la foule est toujours très énergique, tellement passionnée et attentionnée. Décidément, la meilleure foule est là, parce que c’est sauvage, je vous le promets… Je me souviens que j’ai joué à León, pour environ 150 000 personnes et c’était l’un des meilleurs spectacles que j’aie jamais eu. Je suis très reconnaissant à mes fans au Mexique et, en partie, c’est pourquoi je veux faire de la musique d’influence latine; c’est là que va ma musique, alors je remercie Daddy Yankee de m’avoir soutenu, Elvis Crespo, Nicky Jam, J Balvin, El Alfa et Maluma. Bientôt une nouvelle chanson de Farruko sortira… Ils ont tous été un grand soutien pour moi.

Ensuite, vous devez déjà maîtriser la langue espagnole …

(rires) Petit! Je dois vraiment l’apprendre. Je promets que c’est quelque chose que je dois faire.

Mais plus qu’un intérêt particulier pour le latin, Steve Aoki vise à continuer à se développer sur différents marchés, comme il le montre avec l’un de ses derniers singles, intitulé “Mambo”, dans lequel il partage les crédits avec le dominicain El Alfa, l’italien Sfera Ebbasta, le Franco-Mauricien Willy William et le Jamaïcain Sean Paul, ainsi que les producteurs américains Play-N-Skillz.

«J’adore El Alfa, pour moi c’est l’avenir de la musique; mais cette piste consiste à être des citoyens du monde, des citoyens du monde. J’adore pouvoir avoir autant de langues dans une seule chanson: l’anglais, l’espagnol et l’italien, tous dansant sur le même rythme. Je suis très heureux de la gratitude de travailler ensemble et du succès que connaît la chanson », nous dit-il.

Selon votre biographie, vous êtes diplômé de l’Université de Californie avec des diplômes de troisième cycle en sociologie et en études des femmes. Vous considérez-vous comme féministe?

Oui, et bien que je ne le dise pas toujours à voix haute, je veux vraiment que le monde voie que les hommes et les femmes ne sont pas à égalité; Le monde que j’aimerais voir est celui où il y a égalité… Nous avons besoin d’un endroit qui représente les hommes et les femmes de manière égale, nous devons regarder l’histoire et lutter pour qu’il y ait vraiment du progrès; nous devons nous battre parce que les hommes et les femmes sont des personnes égales.

Peu de gens connaissent votre fondation, dédiée à la médecine régénérative du cerveau. Comment est née cette idée?

C’est que, si vous pensez vraiment au cerveau humain, c’est l’une des choses les plus inconnues, les plus phénoménales et les plus fascinantes au monde. C’est une folle. C’est quelque chose que si on comprenait vraiment, on irait beaucoup plus loin. Les chercheurs sont tellement fascinés par le cerveau, même si malheureusement cette conversation reste dans un très petit cercle, car ils ne disposent pas de suffisamment de financement. Le fondement de la fondation est la santé du cerveau, la recherche et la recherche de moyens de guérir les maladies qui y sont liées. Vous ne pouvez pas imaginer combien de personnes souffrent d’une maladie dégénérative du cerveau. Si vous pensez aux gens que vous connaissez, il y en aura au moins un ou deux, et tout peut empirer, pour eux nous avons besoin de plus de fonds pour la recherche et pour trouver des remèdes, c’est l’objectif. Je suis donc très heureux de faire ce que je peux à cet égard.

En parlant de maladies, Aoki dit que pendant la pandémie, il a été très occupé, concentré sur différentes choses. Et c’est que ses multiples activités, musique intérieure et extérieure, doivent exiger, à tout le moins, une bonne organisation.

Comment faites-vous tant de choses à la fois et assurez-vous qu’elles fonctionnent toutes?

Eh bien, il faut former des équipes, et pour que tout le monde soit vraiment bon, c’est très important. Chacune des équipes avec lesquelles je travaille est très heureuse de faire son travail; vous devez avoir de bonnes personnes autour de vous et vous devez apprendre à les gérer. C’est un travail de 24 heures par jour et d’avoir un plan et une structure; ce n’est qu’alors que je pourrai me concentrer sur chaque aspect.

Pour en revenir à la musique, comment vous souvenez-vous de la première partie des deux mille, lorsque vous avez sorti des albums majeurs de groupes de rock comme Bloc Party, The Kills et The Mystery Jets?

C’était une période très amusante, je m’en souviens très bien. C’était avant même de commencer en tant que DJ … J’étais si jeune. Je chéris ces moments; c’étaient des choses très importantes, et sans lesquelles nous ne serions certainement pas là où nous en sommes actuellement.

Sa relation avec le punk





Mais le lien de Steve Aoki avec le rock, et plus particulièrement avec le côté punk, remonte à plusieurs années avant le début de sa carrière. Les concerts hardcore qu’il a organisés à l’université sont bien connus, et sa coïncidence ultérieure avec Michael Davis, le bassiste du groupe protopunk MC5, lorsqu’il dirigeait la fondation altruiste Music Is Revolution.

Plus tard, en tant qu’artiste, nous l’écoutions faire des chansons avec des groupes comme The Exploited (“The Kids Will Have their Say”) et remixer le classique du groupe Crass, “Banned From The Roxy”, dans une version dubstep très cohérente.

La capacité à collaborer avec toutes sortes de personnes est surprenante, du plus courant dominant, même les plus punk, comme dans le cas de MC5, The Exploited ou Crass.

Hé, tu le sais vraiment! Oui, au début de ma carrière musicale, j’ai eu la chance de pouvoir travailler avec Crass; C’était quelque chose que je ne pensais jamais pouvoir arriver, alors quand la possibilité s’est présentée, je n’ai pas hésité et je me suis aventuré à le faire. A propos de MC5, eh bien, Michael Davis m’a invité à travailler avec lui sur certaines choses et je l’ai aussi fait avec sa femme, Angela Davis, qui est une femme merveilleuse … J’ai grandi avec MC5, et j’adore le rock, j’aime le punk , toute cette histoire. En général, j’aime trouver des moyens de collaborer avec différents types de personnes. Cela a été merveilleux de regarder en arrière et de voir ce que j’ai fait avec toutes ces personnes extraordinaires.

En parlant d’autres artistes, récemment, lorsque Daft Punk s’est séparé, vous avez dit qu’ils étaient un groupe très important pour vous.

Oui! Daft Punk est pour moi la figure la plus importante de ma vie, car c’est comme une expérience d’évolution, quelque chose qui a généré beaucoup d’émotions et qui m’a changé. Et je ne plaisante pas: ils m’ont changé en tant que personne, spirituellement et émotionnellement. Mais ils ont aussi changé ma façon de penser le processus créatif et la manière de produire. C’est fou de penser à tout ce qu’un spectacle peut faire pour vous, et c’est le pouvoir de la musique, alors quand nous recommencons à jouer en live, la première chose que je veux, c’est retourner en Amérique latine pour en faire l’expérience à nouveau et lui donner mon tout.

Ensuite, vous retournerez certainement au Mexique.

Oui, je le ferai certainement. J’ai un spectacle en attente dans un festival à Cancun. Tu peux compter sur ça. Je suis en tournée au Mexique depuis plus d’une décennie et je me considère très chanceux pour cela… Je suis très reconnaissant à tous les Mexicains pour leur amour et leur soutien à ma musique… Merci!

Lisez également les autres contenus de Normal ⬇️