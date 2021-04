Kult | Un vampire canadien revient à la radio pleine de punk et de rockabilly – El Sol de México

Ian Hodgkinson, autrefois connu sous le nom de vampire Casanova et plus tard de vampire canadien, a tout fait à part la lutte. Il s’est également consacré à la modélisation, au jeu d’acteur et à jouer dans des groupes de rock. Il était même garde du corps pour des artistes comme Milli Vanilli.

Il est né en Ontario, au Canada, mais c’est au Mexique que son personnage de “Vampire” est né:

«C’était au nouvel an 1990, quand je suis arrivé au Mexique avec un sac à dos et 60 dollars; Je n’avais pas de billet aller-retour pour le Canada… C’était ma première nuit ici, j’ai dormi à l’Ange de l’Indépendance. Depuis mon arrivée, je sentais que j’étais déjà chez moi; Je ne sais pas pourquoi, mais à ce moment-là j’ai dit: c’est là que je vais faire ma vie.

Il dit que ce qui l’a attiré dans ce pays était sa façon de survivre:

«Il y a quelque chose qui vient avec le Mexique qui est unique: une manière d’engagement, de dévouement, de compassion, de romantisme, de combat vivant; C’est un endroit plein de magie, car j’ai vécu dans de nombreuses régions du monde: Canada, Italie, Porto Rico, Japon; J’ai voyagé sur toute la planète, mais il n’y a qu’un seul endroit que j’appelle chez moi, et c’est le Mexique. “

Rock et radio

En musique, nous l’avons écouté dans le cadre de groupes comme Droch Fhoula, Dark Lotus et Garigoles, d’où est issue une chanson qui a donné son nom à d’autres de ses surnoms: «Voodoo».

En fait, il a toujours été associé à la musique, du moins depuis les années 1990, lorsqu’il a musicalisé ses entrées sur le ring avec des chansons de hard rock.

«La musique est un grand témoignage de la rébellion, et c’est une autre chose que j’ai appris à apprécier; un message que même si vous ne parlez pas anglais, vous le comprenez, car il est en vous. Je viens du rockabilly, c’est ma grande passion, de là à la musique punk, c’est ce qui m’émeut ».

Et dans le cadre de ce passe-temps, il y a aussi l’amour pour la radio, qu’il a embrassé depuis qu’il était enfant.

«J’étais un fan du punk précoce; J’ai aimé les Sex Pistols et les Ramones, mais ce qui m’a le plus ému, c’est The Clash, parce qu’ils étaient des rebelles… Ils étaient des punks, mais ils avaient un message intelligent ».

Il dit qu’après avoir écouté The Clash et les groupes qui ont été entendus sur les radios pirates en Angleterre, il était clair qu’un jour il aimerait transmettre ce message de rébellion, étant sa première opportunité il y a 16 ans, à Guadalajara:

«J’avais un programme appelé Black Label Radio, sur une station de rock là-bas. Et même si au début je ne savais même pas quoi faire, les gens ont commencé à m’appeler et nous avons commencé à nous connecter, parfois nous avons passé 30 ou 40 minutes à parler, sans mettre de musique, mais ensuite il y avait de l’envie et de la corruption là-bas, alors je laissé là “.

Et maintenant, vous venez de lancer une autre émission.

Oui, ce jeudi 22 avril, nous avons commencé avec «Vampiro Vudú», sur Grita Radio… Vous allez écouter de la musique rockabilly, du punk, des artistes de tous genres qui ont quelque chose à dire, je vais soutenir la culture, le groupe, tout ce qui est authentique. Et je vais exposer tous ceux qui ont besoin d’exposer, c’est ce que vous allez entendre.

Vous animez également une autre émission, sur les phénomènes paranormaux.

Oui, cela s’appelle Extranormal et cela se passe les lundis de 8 à 10 heures du soir; c’est deux heures pendant lesquelles les gens m’appellent et nous parlons. Yo fui fan de La Mano Peluda, y mi programa combina investigaciones y entrevistas con la gente que me llama para hablarme de distintos casos… Lo que me fascina es que antes tenía que hablar con los puños, con el físico, y ahora ya puedo hablar avec le coeur; Cela m’excite, car je me sens vivant pour la première fois de ma vie.

Je vois que vous avez également fait des interviews avec des personnages comme Dany Trejo, Biohazard et LA Guns.

Oui, parce que je travaillais à la télévision aux États-Unis, animant une émission intitulée Vampiro Unleashed, sur El Rey Network; mon patron était Robert Rodríguez, et j’ai fait les interviews dans mon style, sans scénario ni quoi que ce soit; C’était quelque chose que j’ai fait pour la communauté latino à Hollywood, en Californie, et là j’ai réalisé que les Mexicains en Californie n’avaient aucune idée de ce qui se passait au Mexique, et je leur ai dit: vous dites que vous êtes mexicain, mais vous êtes hispanophone. Les Américains; Je viens du Mexique et j’en sais plus sur la tequila que vous. Puis je suis retourné au Mexique, parce que j’aime le Mexique, le Vampire est né ici.

Comment est Robert Rodríguez en tant que patron?

On s’entend très bien, c’est un visionnaire et le net j’ai beaucoup appris de lui et de toutes les personnes qui étaient là; Billy, le guitariste de Biohazard était mon producteur.

Robert Rodríguez ne vous a-t-il jamais invité à participer à aucun de ses films?

Non … Il y a tellement de politique là-bas que la vérité ne l’est pas. Honnêtement, je n’en ai pas besoin. J’ai besoin d’être chez moi, avec mon peuple.

Vous vous êtes également consacré au militantisme. Parlez-nous de l’Association des anges gardiens.

C’est une association qui a vu le jour à New York en 1979. Nous sommes un groupe de bénévoles que nous soutenons pour apporter une aide aux citoyens, pour aider ceux qui occupent quelque chose dans leur quartier, comme la sécurité ou l’aide aux problèmes de drogue; il s’agit de donner aux jeunes des exemples positifs, pour qu’ils aient une alternative… Les anges gardiens sont des gens qui veulent faire quelque chose de plus.

Vous n’avez jamais été invité à participer à la politique?

Je ne pense pas que je sois le seul pour cela, car je ne suis pas prêt à sacrifier mon honnêteté ou mon intégrité. Je crois que je suis plus efficace en étant un exemple à suivre avec mes actions; il est de ma responsabilité d’être un guide pour les nouvelles générations. Les dirigeants de demain ont besoin de notre soutien, car ils doivent faire leur travail beaucoup mieux que nous. Un politicien ne peut pas faire ce que je fais.

Plus actif que jamais

En plus de ses émissions de radio, le vampire dit qu’il envisage de créer sa propre station de radio et sa propre chaîne de télévision.

“J’ai déjà un pacte avec Facebook, et mes réseaux se développent, car ils me voient et me disent:” Hé salaud, tu es du Canada mais tu as beaucoup d’impact au Mexique. ” C’est pourquoi je reviens avec cette vague dans ce qui est mon pays », confie l’ex-lutteur.

Merci Vampire. Rien d’autre?

El Vampiro vient du Mexique et des Mexicains; C’est un miroir, une plateforme de voix pour les gens qui doivent se battre pour manger, pour lutter contre la corruption, pour les gens qui ont besoin d’une opportunité, c’est le Vampire … Cette plateforme appartient au groupe et est ouverte à tous, Je ne vous décevrai pas!

Nous recommandons le podcast ⬇️

Un casting

Spotify

Podcasts Apple

Podcasts Google

Deezer

Musique Amazon

Lisez également les autres contenus de Normal ⬇️