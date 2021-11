Kumail Nanjiani — Bons gènes ou bons docteurs ?!

Kumail NanjianiLa beauté de doit être éternelle car elle ne va nulle part !

Voici la version de 31 ans du comédien hilarant et acteur de la « Silicon Valley » souriant devant la caméra aux Gotham Independent Film Awards d’IFP à New York en 2009 (à gauche).

Et 12 ans plus tard … l’écrivain et star de « The Big Sick », maintenant âgé de 43 ans, a l’air surhumain alors qu’il assiste à la première britannique de son premier film Marvel, « Eternals », à Londres, en Angleterre la semaine dernière (à droite) . Le film d’action étoilé – mettant en vedette Angelina Jolie, Kit Harington, et Salma Hayek – vient de faire ses débuts dans les salles ce week-end.

Merveilleux!

La question est …