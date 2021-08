Kumar Mangalam Birla quitte la présidence de Vodafone Idea

Kumar Mangalam Birla

KM Birla a démissionné de ses fonctions de président non exécutif de Vodafone Idea, en difficulté financière, a annoncé mercredi la société dans un dossier réglementaire. « Le conseil d’administration de Vodafone Idea, lors de sa réunion tenue aujourd’hui (mercredi), a accepté la demande de Kumar Mangalam Birla de démissionner de ses fonctions d’administrateur non exécutif et de président non exécutif du conseil d’administration à compter de la fermeture des heures de bureau le 4 août 2021 », indique le dossier.

Le conseil d’administration a élu Himanshu Kapania, actuellement administrateur non exécutif, en tant que président non exécutif. Dans le passé, il était directeur général d’Idea Cellular avant sa fusion avec Vodafone India. Vétéran de l’industrie des télécoms, il est actuellement président du conseil de la Ficci sur les télécoms, l’électronique et l’économie numérique.

La démission de Birla intervient à un moment où VIL traverse une crise financière majeure et a écrit au Centre pour obtenir un soulagement sous la forme d’une prolongation du moratoire sur les tranches de spectre et de la fixation d’un prix plancher pour les tarifs voix et données.

En fait, le 2 août, la lettre du 7 juin de Birla écrite au secrétaire du Cabinet Rajiv Guba a été révélée dans laquelle il écrivait qu’il était prêt à céder sa participation dans l’entreprise à tout secteur public, gouvernement ou entité financière nationale, qui peut garder l’entreprise en tant qu’entreprise en activité.

“C’est avec un sens du devoir envers les 27 crore d’Indiens connectés par VIL, je suis plus que disposé à céder ma participation dans l’entreprise à toute entité – secteur public / gouvernement / entité financière nationale ou toute autre que le gouvernement peut envisager digne de maintenir l’entreprise en activité », a déclaré Birla dans la lettre. “Mon équipe et moi serons plus qu’heureux de travailler avec le gouvernement pour explorer de toute urgence toutes les options et solutions possibles pour sauver l’entreprise et la renforcer dans l’intérêt national sans aucune considération de notre intérêt privé”, a-t-il ajouté.

La société a également déclaré dans le dossier réglementaire de mercredi que sur la base des recommandations du comité de nomination et de rémunération, le conseil d’administration a nommé Sushil Agarwal, un candidat du groupe Aditya Birla, en tant qu’administrateur supplémentaire (non exécutif et non indépendant) avec effet à compter d’août. 4, 2021.

Dans sa lettre de juin, Birla avait également énuméré les domaines où le soutien du Centre était nécessaire d’ici la fin juillet. Sans cette aide, avait-il déclaré, les opérations de l’entreprise seraient amenées à « un point d’effondrement irrémédiable ».

Le sort de VIL est actuellement en équilibre avec l’épuisement de ses flux de trésorerie, une dette massive de Rs 1,8 crore lakh et la société perd continuellement des clients au profit de la concurrence offrant des tarifs moins chers. La société a également souligné qu’elle était confrontée à des défis pour lever les fonds prévus de Rs 25 000 crore, car les investisseurs se méfient de l’avenir du secteur des télécommunications en raison de la faible structure des prix.

Les analystes ont déclaré que l’offre par Birla de sa participation au gouvernement avait une certaine base, car une grande partie de l’argent du gouvernement repose sur l’entreprise. Par exemple, sur sa dette nette de Rs 1,8-lakh-crore, les cotisations gouvernementales sous forme de paiement différé du spectre (Rs 96 300 crore) et les cotisations AGR (Rs 61 000 crore) s’élèvent à environ Rs 1,57 lakh crore.

Le groupe Aditya Birla détient 27,66% du capital de Vodafone Idea. L’autre partenaire de la société est Vodafone Plc, qui détient environ 44% du capital. La capitalisation boursière actuelle de l’entreprise est d’environ 24 000 crores de roupies.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.