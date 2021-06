Kumbh Mela : un comité de trois membres pour enquêter sur les « faux » rapports Covid publiés par les laboratoires

in

Kumbh Mela 2021, qui s’est tenu du 1er au 30 avril, a vu des centaines de milliers de fidèles se rassembler dans les ghats des districts de Haridwar, Dehradun, Tehri et Pauri

Après des allégations de faux rapports Covid-19 émis par un laboratoire privé lors de la tournée de Kumbh Mela, le gouvernement de l’Uttarakhand a ordonné des enquêtes. D’autres laboratoires sont également susceptibles de relever du scanner, selon un rapport d’IE.

Kumbh Mela 2021, qui s’est tenu du 1er au 30 avril, a vu des centaines de milliers de fidèles se rassembler dans les ghats des districts de Haridwar, Dehradun, Tehri et Pauri pour « Shahi Snan » et d’autres festivités. Lorsqu’une personne résidant au Pendjab pendant le Kumbh a signalé à l’ICMR que son Aadhaar et son numéro de téléphone portable avaient été utilisés à mauvais escient pour un faux test Covid-19, l’organisme faisant autorité a signalé le cas à un officier supérieur du ministère de la Santé de l’Uttarakhand, appelant à une action rapide.

Les responsables de la santé ont ordonné une enquête préliminaire sur tous les tests Covid-19 effectués par le laboratoire pendant les dates de mela et sur la découverte d’autres faux rapports émis en utilisant à mauvais escient les informations d’identification de plusieurs personnes, ont recommandé une enquête détaillée à ce sujet.

Le laboratoire sous scanner a été chargé de mener des tests rapides d’antigène (RAT) sur les fidèles et les volontaires par les autorités de Kumbh dans la région de Mela. L’administration du district et l’administration de Kumbh Mela ont confié à 24 de ces laboratoires le devoir de mener une RAT après que la Haute Cour de l’État a fixé un objectif quotidien de 50 000 tests pendant le Mela.

Un comité de trois membres sous la direction du directeur du développement a été constitué pour mener l’enquête qui enquêtera sur tous les laboratoires privés et soumettra un rapport dans 15 jours, a informé le magistrat du district de Haridwar C Ravishankar. Si les allégations s’avèrent vraies, le FIR sera enregistré contre les laboratoires impliqués et d’autres mesures seront prises à cet égard, a ajouté le DM.

Selon l’agent de santé de Mela, Arjun Singh Sengar, 10 laboratoires privés approuvés par l’ICMR ont été mobilisés pour effectuer des tests Covid à 2,52 lakh, y compris à la fois RT-PCR et RAT, pendant les 30 jours de Kumbh Mela ; cumulatif de Rs 9,45 crore a été dépensé pour le même. Un officier nodal a en outre été chargé de superviser les identifiants du formulaire de référence des échantillons et d’autres données avant que le paiement ne soit envoyé aux laboratoires. Le laboratoire sous le scanner n’a pas encore reçu le paiement.

Un haut fonctionnaire, cependant, a qualifié cela d’erreur de frappe dans de nombreux cas en raison de la mauvaise soumission de l’IDS et des coordonnées au serveur qui envoie les SMS. Il a en outre déclaré que dans de nombreux cas, le donneur d’échantillons fournit des informations détaillées aux autorités pour éviter la recherche des contacts s’il est trouvé positif à Covid-19.

