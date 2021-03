‘Kun’ Agüero, le compagnon idéal de Messi qui pouvait à peine jouir

31/03/2021

Act. À 10h12 CEST

L’annonce du départ de Sergio Kun Agüero de Manchester City, pas pour acquis, n’est plus moins choquante, et il y a plusieurs raisons accumulées à cela. Il y a ses records: les 257 buts qui le placent comme le meilleur buteur d’un club avec 141 ans d’existence; le fait d’être le meilleur buteur étranger de l’histoire du Premier ministre, devant des noms aussi illustres que Henry, Cristiano Ronaldo, Cantona, Drogba ou Van Nistelrooy; celui qui a marqué le plus de tours du chapeau et, avec Wayne Rooney, qui a célébré le plus de buts contre les Big Six dans le football anglais. Mais il y a encore plus …

Dès sa première apparition parmi les plus grands, alors qu’il n’avait que 15 ans et faisait ses débuts pour Independiente, Agüero était un joueur différent, à tel point qu’il n’a fallu que quelques mois pour devenir une idole du club Avellaneda. Il lui a fallu une saison pour s’adapter au football européen lorsqu’il est arrivé à l’Atlético de Madrid en 2006, mais dès qu’il l’a fait, il a établi un partenariat fructueux avec Diego Forlán pour remporter une Ligue Europa en 2010 et gagner son transfert en Premier League. l’année suivante, en quoi ce serait le début d’une ascension imparable vers la célébrité internationale.

Agüero a commencé le retour contre Porto depuis le point de penalty | MEDIAPRO

«Vous avez donné aux fans de football anglais des buts, de la ruse et le plus grand moment de la Premier League. [el gol al Queen’s Park Rangers en el último suspiro que dio al City su primer título en 44 años]& rdquor;Gary Lineker l’a viré sur Twitter; «C’est le plus gros renard de la région», le félicitait Graeme Souness il y a quelques années, lorsque les spécialistes anglais ont commencé à se demander s’ils étaient en présence du plus grand étranger qui ait traversé l’histoire de la Ligue de la pays qui a inventé le football. «Un joueur avec une intelligence inhabituelle pour un avant-centre & rdquor;, lui a décrit l’analyste brésilien Leonardo Miranda ces jours-ci.

Une dimension formidable

La dimension de ce que Kun a signifié pendant les dix années de permanence dans les Bleus peut se mesurer en chiffres, mais aussi étudier dans leurs mouvements sur le court, ce que Roberto Mancini, Manuel Pellegrini et Pep Guardiola ont su voir et profiter, leurs entraîneurs à Manchester.

Parce qu’en plus d’être un artilleur implacable, son habileté, sa vitesse explosive sur de courtes distances et sa force physique pour affirmer son centre de gravité bas et tenir le ballon dos au but, Agüero l’a été pendant toutes ces années – et il continue de le faire. être un «joueur total», celui qui est le plus proche de l’inatteignable Lionel Messi, son ami et copain de l’équipe nationale argentine, le partenaire qu’il a toujours rêvé d’avoir au Barça.

Kun a parfaitement compris la nécessité dans le football actuel d’être un attaquant «liquide», un 9 mortel sans être un 9, un 10 avec une vision du jeu et une capacité associative sans être 10. Grâce à cette qualité, il a pu vivre en totale harmonie avec des attaquants, des cigares comme Forlán, Higuaín ou éventuellement Gabriel Jesús, mais surtout discuter en tête-à-tête avec des milieux offensifs extraordinaires comme David Silva ou Kevin De Bruyne. La capacité de trouver les espaces idéaux à la traîne, de participer au montage de la pièce et quelques secondes plus tard apparaissent libres dans la zone pour la définir le transformaient en un superbe attaquant, une mégacrack, une idole.

Réflexion d’Agüero sur Leo Messi | EFFECTUER

Peu valorisé en Argentine

C’est peut-être dans son Argentine natale que la carrière exceptionnelle de Kun est la moins appréciée, au moins aussi remarquable que celles de ses compatriotes Batistuta ou Kempes. Les déceptions des supporters de l’Albiceleste lors des dernières Coupes du monde l’ont condamné recevoir les mêmes critiques que Messi, Higuaín ou Di María, sans remarquer qu’Agüero intègre à lui seul la constellation des plus grandes stars du football que le pays a données.

A partir de maintenant, il y a un temps à venir où vous devrez jouer deux volées. D’une part, parce qu’il peut encore participer à plusieurs succès avec City jusqu’à la fin de la saison – confortable leader du Premier, finaliste de la Coupe EFL, demi-finaliste de la FA Cup et quart de finaliste en Champions League, le titre le plus recherché – et vous ne voudrez pas en manquer un seul pour couronner une course pas comme les autres.

D’un autre côté, vous devez définir votre avenir. Il y avait beaucoup de spéculations sur la possibilité de jouer aux côtés de Messi au Barça, mais l’option est hautement improbable, étant donné que Ronald Koeman veut un attaquant plus jeune avec une plus grande capacité de sacrifice défensif. À première vue, et bien que cela puisse paraître incroyable, il semble difficile de trouver Kun aujourd’hui logé dans l’équipe de n’importe quelle équipe des grands européens.Bien que lorsque le marché d’été approche et que le mouvement des jetons commence, des lacunes pourraient être ouvertes pour qu’il continue de ravir ses fans avec ses feintes, ses dribbles et ses objectifs.

En tout cas, et peu importe où il poursuit sa carrière, ce qui a été fait est suffisant et indélébile. Et sinon, demandez aux fans de Manchester City qui devraient s’habituer à le voir dans la statue qu’il aura à l’Etihad et ils ont déjà commencé à le manquer sur le terrain, cet endroit où il les a fait se sentir si, si heureux.