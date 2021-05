Kun Agüero propose l’héritier du nombre ’10’ à Manchester City

27/05/2021

Martí Grau

Kun Agüero aurait déjà choisi un nouvel héritier de son numéro après avoir annoncé son départ de Manchester City. Dans une émission en direct pour sa chaîne Twitch, l’attaquant argentin a reconnu à qui il aimerait livrer le “ 10 ”, qui restera vacant. “Je pense que la chemise numéro dix que je portais devrait être donnée à Phil Foden“.

Agüero considère que l’équipe de jeunes de Manchester City, de seulement 20 ans et porte actuellement le ’47’, est l’un des plus indiqués pour porter un tel poids dans l’équipe. En fait, dans la saison en cours, Foden s’est émerveillé de l’équipe “ citoyenne ” avec un total de 16 buts et 10 passes décisives, étant l’un des joueurs les plus utilisés par Pep Guardiola.

En revanche, l’Argentin a proposé une autre alternative de joueur pour porter le numéro. Dans ce cas, il évoque la possibilité du milieu de terrain belge, Kevin de Bruyne, l’un des meilleurs footballeurs de l’équipe et une pièce essentielle de l’équipe «bleu ciel». En outre, après six saisons à Manchester, il pourrait maintenant décider de changer son numéro “ 17 ” à dix.

Sergio Agüero, qui vit sa dernière semaine à Manchester City, commence à visualiser les changements dans l’équipe quand il est parti. La finale de la Ligue des champions contre Chelsea devant être résolue, l’attaquant pourrait encore remporter le titre dont il a besoin pour mettre la touche finale à son passage en Angleterre.