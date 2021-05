“Kun me donne des conseils sur la façon de jouer à neuf”

28/05/2021 à 8h00 CEST

Question: Quelle est votre évaluation générale après votre première campagne à Manchester City? Ses chiffres reflètent 13 buts et trois passes en 2 111 minutes.

Réponse: Je pense que cela a été une saison de grand apprentissage. J’ai commencé à jouer et à cause de blessures et de pertes, Pep a dû me mettre en avant. J’ai eu la chance de marquer pas mal de buts. Puis vint un moment où je ne jouais pas autant, mais je me sentais plus qu’adapté. Chaque fois que j’ai eu à jouer, j’ai pu apprendre à jouer en tant qu’attaquant, sur l’aile droite ou gauche.

Avec tous les rôles que vous avez joués, quelle est votre position préférée aujourd’hui?

Quand je suis arrivé, j’aurais dit l’extrême droite. Maintenant en pointe, je me sens très à l’aise. J’ai appris des mouvements que je ne connaissais pas avant cette saison, comme la manière de décocher l’arrière de la défense, qui sont essentiels pour étirer le rival, et finalement être dans la zone. Je vous dirais que l’ailier et l’attaquant sont mes positions maintenant.

Il a eu à Manchester un professeur imbattable pour le poste d’attaquant: Kun Agüero. Comment as-tu vécu cette saison avec l’Argentin, ta dernière à City?

Pour moi, c’est une inspiration. Il est ici depuis 10 ans, lors de son dernier match de Premier ministre, il a battu un autre record & mldr; c’est un attaquant qui n’a besoin de presque rien pour marquer. Kun est un gars très proche, et quand j’ai commencé à jouer en tant qu’attaquant, il m’a donné beaucoup de conseils. À propos de ce que j’avais à faire, de mes qualités & mldr; Il essayait de m’apprendre à être intelligent. City est une équipe qui accumule presque toujours de nombreux rivaux enfermés près de leur zone. Pour cette raison, en fin de compte, il est très important d’être là, dans la région. C’est là que tombent les centres ou le dernier passage.

Envisagez-vous de lui dire de ne pas marquer de buts pour Valence la saison à venir?

(Rires) Je vais peut-être lui écrire un petit message. Qu’il ne va pas trop loin avec mon Valence, voyons si lui et moi allons devoir nous voir les visages.

Vient maintenant la plus belle, la finale de la Ligue des champions. À certains égards, la compétition a été un charme pour vous: vous avez marqué lors des trois premiers matches de phase de groupes.

Quand je sors dans un match de Ligue des champions, je sors avec une motivation supplémentaire. Vous jouez contre les meilleures équipes d’Europe et j’aime cette pression que vous ressentez. Je me sens très à l’aise. Nous savons à quel point cette finale est historique pour le club, et nous ferons tout notre possible pour revenir du Portugal avec le titre.

Dans la ville, avez-vous remarqué une pression particulière pour le gagner?

Oui, ils essaient depuis plusieurs années. Vous notez que le club sait que pour être considéré comme l’un des meilleurs, il faut avoir une Ligue des champions. En même temps, si quelque chose m’a impressionné à propos de la City, c’est que durant l’année, on ne regarde pas beaucoup ce qui va se passer dans un mois par exemple. Ils vont match par match, car le premier ministre est aussi très dur. Vous ne pouvez pas vous détendre, vous risquez votre vie.

Demander différents noms de l’année au club: comment se passe le jeu avec De Bruyne?

Kevin est le leader, une référence. Notre football le traverse. C’est un honneur qu’il ait pu renouveler avec nous depuis plusieurs années, et pour ma part il ne reste plus qu’à continuer à profiter et à apprendre de son jeu.

Un autre nom de la saison a été Rúben Dias.

Il est vrai que depuis son arrivée toute l’équipe a fait un pas en avant sur le plan défensif, on a souvent laissé une feuille blanche. Je pense que le prix du joueur de l’année qu’ils lui ont décerné est totalement mérité. Son professionnalisme dans le vestiaire est irréprochable, et sur le terrain il donne évidemment aussi beaucoup.

Et à propos de Laporte, l’avez-vous «signé» pour l’équipe espagnole?

Je ne m’y serais pas attendu du tout en début de saison! Ce sera un très bon renfort pour l’Eurocup. Nous l’avons découvert assez récemment. Nous parlions l’espagnol de la ville ici dans la salle à manger et Ayme est venu nous dire qu’il allait être le prochain espagnol. Nous avons été un peu surpris au début, mais nous savions déjà que la France ne vous appelait pas et que cette option existait.

Un autre avec qui il coïncidera dans la sélection est Eric García. Vous vous connaissiez avant d’arriver à Manchester. Est-ce que c’est l’un de vos plus grands supporters en Angleterre?

Sans aucun doute, Eric et Adrián Bernabé. Les avoir dans le vestiaire a aidé mon adaptation. Pour moi, Eric est un défenseur central. Chaque fois que j’ai joué avec lui, j’ai été très à l’aise, à cause de la sortie de balle, de la fermeté et de la sécurité qu’il a. Nous savons qu’il ne restera pas à Manchester et je ne peux que lui souhaiter le meilleur parce qu’il le mérite.