Kunal Nayyar de The Big Bang Theory est la dernière célébrité à faire une pause sur les réseaux sociaux, mais cette fois c’est pour une raison amusante

Les pauses sur les réseaux sociaux sont indispensables, surtout si votre gagne-pain en dépend. Depuis la conclusion de The Big Bang Theory, Kunal Nayyar s’est concentré sur l’auto-assistance sur les réseaux sociaux, et il a servi de voix de calme et d’auto-réflexion depuis le début de la pandémie. Cependant, même les gourous de l’entraide ont besoin de s’éloigner de ces plateformes, et Nayyar a décidé de faire une pause sur les réseaux sociaux. Mais contrairement à de nombreuses célébrités, il le fait pour une raison amusante.