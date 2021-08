Kunal Shah du CRED rejoint le conseil d’administration de Pine Labs

Avant le CRED, Shah a fondé Freecharge

La plate-forme de commerce marchand Pine Labs a annoncé mardi la nomination de Kunal Shah, fondateur de CRED, au conseil d’administration de la société. « Kunal rejoint un ensemble d’investisseurs, de conseillers et d’autres membres visionnaires du conseil d’administration qui se sont tous engagés à amener Pine Labs vers de nouveaux sommets. La compréhension approfondie de Kunal du secteur de la consommation nous sera inestimable alors que nous explorons de nouvelles opportunités et entrons dans notre prochaine phase de croissance », a déclaré B. Amrish Rau, PDG de Pine Labs.

Shah est un entrepreneur et un investisseur. Le CRED, qu’il a fondé en 2018, est une communauté de particuliers, d’institutions financières et de marques. Il a près de 100 investissements dans les services financiers, la consommation et la technologie. « Un fervent partisan du rôle du bien-être financier dans le progrès, Kunal promeut et participe activement aux initiatives de littératie financière, de création de richesse et de participation des femmes à la main-d’œuvre en Inde et dans le monde », a déclaré la société dans un communiqué officiel. Il a été conseiller du conseil d’administration de Bennett Coleman & Co. Ltd (Times of India), président de l’Internet and Mobile Association of India et conseiller de Sequoia Capital India. Avant le CRED, Shah a fondé Freecharge.

« La pandémie a catalysé un changement de comportement chez les consommateurs, les commerçants et les institutions qui stimulera le secteur des technologies financières. Façonner cette transformation au profit de toutes les parties prenantes est une responsabilité collective. Pine Labs est un acteur de l’adoption des paiements numériques et rejoindre son conseil d’administration est une opportunité de contribuer à l’écosystème », a déclaré Kunal Shah, fondateur du CRED.

La plate-forme cloud de Pine Labs lui permet d’offrir une large gamme de solutions d’acceptation des paiements et de commerce marchand, notamment des systèmes d’automatisation d’entreprise tels que la gestion des stocks et la gestion de la relation client. Sa plate-forme de valeur stockée comprend l’émission, le traitement et la distribution de cartes-cadeaux numériques pour les entreprises clientes du monde entier. En avril 2021, Pine Labs a acquis Fave, une plateforme fintech grand public qui fournit une application de paiement intelligente à la génération intelligente de consommateurs cherchant à payer et à économiser. Fave est actuellement opérationnel dans 35 villes en Malaisie, à Singapour et en Indonésie et sera bientôt lancé en Inde. Incorporé à Singapour, les principaux investisseurs de Pine Labs sont Sequoia India, Actis Capital, Temasek, PayPal et Mastercard.

