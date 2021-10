KungFu Kickball rebondit sur Nintendo Switch cette saison des fêtes

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

D’accord, à quoi pensez-vous quand quelqu’un dit « kickball » ? Est-ce « des enfants qui crient et se donnent des coups de pied au visage », ou peut-être « qu’est-ce que c’est que le kickball » ? Eh bien, les copains, si le football est le beau jeu, alors le kickball (alias soccer baseball, ou balles de football) est son cousin un peu plus simple, mais toujours plutôt mignon. Combinez le kickball avec le kung-fu et vous obtenez…

Kick-Fu de Kung-Fu ! Fusionnant les meilleures parties des arts martiaux (coups de pied) et la meilleure partie du kickball (coups de pied), c’est un match paradisiaque. Ou le nirvana, plus probablement.

KungFu Kickball est décrit par ses créateurs comme un jeu « accessible de manière décontractée » avec un « plafond de compétences élevé », ce qui le rend parfait pour ceux d’entre vous qui aiment les jeux comme Smash Bros., mais souhaitent qu’il y ait plus de Goku. Voici un peu plus d’informations sur le jeu lui-même :

Foncez la tête la première dans une arène pleine d’action alliant arts martiaux intenses et compétition à grande vitesse. Affrontez des escouades rivales, effectuez des sauts épiques, des vols époustouflants et des coups de pied puissants pour lancer un kickball sur la cloche de l’équipe adverse. Élaborez des stratégies de jeu offensif et défensif pour déjouer les adversaires et les mettre à genoux avec chaque anneau glorieux.

Intégrez l’un des cinq combattants, tous dotés de styles de coups de pied individuels, et affrontez-vous sur six étapes différentes. Traversez les défenseurs avec le Moine agile, frappez par derrière avec l’Assassin toujours dangereux, ou faites du mal à la concurrence avec le Roi Singe percutant. Maîtrisez tous les angles et rebondissez avec des frappes, des blocs et des coups de tête contre le ballon et les équipes ennemies.

Le style d’animation ressemble à quelque chose qui ferait verser une larme de joie à Genndy Tartakovsky, et vous pourrez jouer localement ou en ligne dans un match d’arène 1v1 ou 2v2 en tant que l’un des cinq combattants – y compris des moines, des vieux maîtres et des ninjas – et il y a même du jeu croisé sur toutes les plateformes !

KungFu Kickball sortira sur le Nintendo Switch eShop le 2 décembre, au prix de 19,99 $ / 12,99 £ / 15,99 €.