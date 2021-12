Kuo: AirPods Pro 2 et trois nouveaux modèles Apple Watch attendus pour l’automne 2022, un iPhone SE plus grand en 2023

En plus de la réalité augmentée, Ming-Chi Kuo a également fait référence à plusieurs autres produits dans son rapport publié aujourd’hui. L’analyste fiable d’Apple s’attend à ce que trois nouveaux modèles d’Apple Watch fassent leurs débuts l’année prochaine, dont l’Apple Watch Series 8, une nouvelle Apple Watch SE et la version sportive robuste dont on avait déjà parlé.

Une mise à niveau importante des AirPods Pro sera également publiée fin 2022, avec une puce « considérablement améliorée ». Bloomberg a précédemment signalé que les nouveaux AirPods Pro comprendront pour la première fois des capteurs de santé embarqués et pourraient comporter une refonte radicale du châssis éliminant complètement les tiges.

Malheureusement, Kuo n’entre pas dans les détails sur ce à quoi s’attendre de la gamme Apple Watch 2022. Avant la sortie de la série 7, Kuo et d’autres publications ont signalé que l’appareil présenterait un nouveau design industriel «carré» avec des côtés plats. Cela ne s’est pas produit et en fait, le design de l’Apple Watch Series 7 est légèrement plus rond que celui de la Series 6.

On ne sait pas encore si le design carré refait surface un jour pour une future Apple Watch Series 8. Nous ne savons pas encore non plus en quoi consistera la mise à jour 2022 de l’Apple Watch SE.

L’Apple Watch Series 8 devrait ajouter un capteur de température corporelle, permettant un suivi supplémentaire de la santé et de la forme physique.

La rumeur des montres de sport est intéressante. L’année dernière, Bloomberg a déclaré que le modèle « Explorer » serait doté d’une résistance aux chocs et d’un extérieur protecteur similaire à celui d’une montre Casio G-Shock. L’appareil serait commercialisé auprès des sportifs de l’extrême, notamment des randonneurs et des grimpeurs.

Pour l’iPhone SE, Kuo réitère les rumeurs précédentes selon lesquelles la mise à jour 2022 sera une année de pointe mineure, conservant les mêmes 3 Go de RAM et le même design industriel. Cependant, Kuo s’attend à ce que la révision de l’iPhone SE en 2023 soit plus substantielle, y compris un écran plus grand et 4 Go de RAM pour la première fois dans le téléphone le plus bas d’Apple. L’iPhone SE est généralement actualisé entre mars et avril.

